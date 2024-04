La Civitus Allianz Vicenza domenica a Ravenna cercando il bis salvezza

BASKET SERIE B NAZIONALE – Mancano due giornate al termine del campionato di serie B nazionale e per la Civitus Allianz Vicenza domenica 14 aprile alle ore 18 ci sarà un match per cuori forti sul parquet della OraSì Ravenna, ultima chiamata contro una concorrente per la salvezza diretta.

Se i biancorossi riusciranno a bissare il successo dell’andata (76-62) avranno poi la possibilità di agguantare gli avversari (impegnati sul difficile campo di Faenza) nell’ultima giornata di campionato, realizzando l’impresa di battere la capolista Roseto che se vince con Ozzano questa domenica sarebbe matematicamente prima.

Poi bisognerà guardare comunque ai risultati delle altre dirette concorrenti, oltre a Ozzano anche Padova, per realizzare un finale di stagione da sogno. Prima di tutto però ci sono da superare i romagnoli, che sono reduci da quattro sconfitte in fila tra le mura amiche. Non vincono infatti dal 4 febbraio contro Chieti. In attacco ci sarà da fermare il trio Bedetti, Nikolic e Paolin. Dall’altra parte c’è bisogno per coach Ghirelli di ritrovare i punti pesanti di capitan Cernivani, ex di Ravenna diversi anni fa nella stagione della promozione in A2,

Ambrosetti si opera

Che ci siano o no i playout, Andrea Ambrosetti non ci sarà. La guardia lombarda dovrà operarsi alla spalla e perciò ha concluso la sua seconda stagione in biancorosso con 8.3 punti, 2.1 rimbalzi e 1.6 assist in 21 partite.

Arbitri: Licari Bruno di Marsala (TP) e Curreli Mattia di Assemini (CA)

Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/orasi-ravenna-civitus-allianz-vicenza/227495

oppure acquistabili alle biglietterie del PalaCosta dalle ore 17 di domenica.