Per due punti la Civitus Allianz Vicenza perde la sfida salvezza con Bisceglie

Finisce con il successo in volata dei Lions Bisceglie per 68-66 la prima delle due sfide salvezza per la Civitus Allianz Vicenza in tre giorni. La situazione playout comincia a delinearsi con Ozzano caduta a Chieti, Padova che cede a Ravenna e Taranto matematicamente retrocessa che però ha sfiorato il successo 105-100 sul campo dell’AC Imola, con 23 punti dell’ex berico Conte.

La gara

Vicenza riesce a tenere sotto quota 70 una squadra che ne segnava 80 punti di media nelle gare casalinghe e dopo l’inizio equilibrato, la Civitus passa in vantaggio attaccando l’area. Bisceglie ha le mani fredde contro la difesa a zona berica e il punteggio rimane basso. La posta in gioco è alta sul parquet e ci prova Cernivani a dare la scossa aprendo il secondo periodo con un 5-0.

L’ex Chiti firma la prima tripla che vale il vantaggio, Campiello di nuovo presto in campo segna il +5 a 5 minuti dall’intervallo. Sarà il massimo vantaggio berico della gara, ancora Chiti pareggia.

La ripresa é una battaglia punto a punto, Ghirelli continua con la difesa a zona mentre dall’altra parte si alza l’intensità difensiva dei ragazzi di Origlio. Il montenegrino Cepic scollina la doppia cifra (alla fine top scorer a 26), attacca il ferro sotto canestro e segna anche dalla lunghissima distanza. Chessari firma il +6 Bisceglie, massimo vantaggio. Time out degli ospiti e il 0-5 firmato Brambilla e Cernivani tiene sulla corda l’Allianz.

L’ultimo quarto è per cuori forti, con un botta e risposta continuo. Lurini e i primi due di Sanad riportano a -1 la Civitus, poi il capitano trova il sorpasso a 5 minuti dalla fine. Aumentano i contatti fisici, si gioca punto a punto: a 2 minuti dalla fine Rodriguez Suppi si sveglia, Antonietti risponde da tre ed è 62-62 a un minuto e mezzo dalla sirena.

Il finale è trepidante: a 21 secondi dalla fine é +3 Bisceglie, Bugatti segna in entrata il meno 1 a 14 secondi, Suppi fa 1 su 2 dalla lunetta e l’ultimo tiro dal pareggio sulla sirena di Antonietti finisce sul ferro.

Derby pre pasquale

Per la vigilia di Pasqua sabato c’è il classico derby con la Virtus Padova: si giocherà però al PalaBerta di Montegrotto Terme, nuova casa dei neroverdi, con orario anticipato alle 18.00.

All’andata finì con un perentorio 90-73 per i vicentini grazie ad un monologo biancorosso nell’ultimo periodo: la Civitus mise 36 punti a referto in 10 minuti, spinti da Ambrosetti e Terenzi.

Sconfitta anche Padova sul campo di Ravenna per 104-76, la Virtus in casa arriva da tre sconfitte in fila.

Trasferta tifosi

Per i sostenitori biancorossi che volessero venire ad assistere all’incontro a Montegrotto Terme contro la Virtus, il ritrovo è alle ore 16 davanti all’ingresso del nostro palasport in via Goldoni per organizzare le auto della trasferta.

Lions Bisceglie – Civitus Allianz Vicenza 68-66 (11-10, 16-17, 19-15, 22-24)

Lions Bisceglie: Janko Cepic 26 (8/8, 1/4), Juan Rodriguez suppi 14 (1/4, 3/6), Raphael Chiti 9 (0/1, 3/7), Marcelo Dip 6 (2/9, 0/0), Stefano Rubinetti 5 (1/1, 1/4), Edoardo Fontana 4 (0/1, 1/7), Roberto Chessari 4 (2/3, 0/3), Soma Abati toure 0 (0/1, 0/1), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanotte 0 (0/0, 0/0), Simone Turin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 35 6 + 29 (Janko Cepic 8) – Assist: 18 (Stefano Rubinetti, Roberto Chessari 4)

Civitus Allianz Vicenza: Stefano Cernivani 15 (5/8, 1/3), Valerio Cucchiaro 14 (5/7, 0/2), Fabio Bugatti 10 (4/9, 0/3), Niccolò Lurini 9 (4/5, 0/0), Luca Brambilla 6 (1/5, 1/1), Sami Sanad 5 (2/3, 0/1), Luca Antonietti 4 (0/6, 1/3), Andrea Campiello 3 (0/1, 1/1), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Alessandro Riva 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 34 3 + 31 (Luca Brambilla 9) – Assist: 12 (Valerio Cucchiaro 4)