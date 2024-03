Tre partite in 7 giorni per la Civitus Allianz Vicenza: sabato Imola in casa

BASKET SERIE B NAZIONALE – Saranno sette giorni di fuoco quelli prima di Pasqua per la Civitus Allianz Vicenza con tre gare fondamentali. Dopo la sosta per la Coppa Italia che ha visto trionfare Montecatini in finale sulla Libertas Livorno dell’ex biancorosso Terenzi, gli uomini del nuovo tecnico Ghirelli torneranno sul parquet sabato alle ore 18.30 per affrontare tra le mura amiche l’Andrea Costa Imola, ottava in graduatoria e alla ricerca di un posto playoff, in una stagione al di sopra delle attese.

All’andata al palaRuggi il confronto dell’Allianz con i romagnoli finì 77-73, nonostante i berici fossero arrivati a meno 1 punto a 5 minuti dalla fine, con un rocambolesco finale che ha premiato i padroni di casa.

Sabato però l’Andrea Costa dovrà fare a meno del suo playmaker titolare Fazzi, che nell’ultimo turno di campionato ha subito un brutto infortunio al ginocchio.

La situazione in campionato e i prossimi impegni

La Civitus si trova al penultimo posto in classifica a pari merito con Bisceglie e Ozzano, al momento con gli scontri diretti a sfavore mentre Padova e Ravenna, entrambe battute dai berici, sono a quattro lunghezze di distanza. Mercoledì ci sarà l’infrasettimanale a Bisceglie e poi sabato alla vigilia di Pasqua andrà in scena il derby con la Virtus a Montegrotto Terme, con orario anticipato alle 18.30.

Mancano sei gare al termine della stagione regolare e se non arrivasse la salvezza diretta al termine del campionato poi ci saranno i playout, con due serie a disposizione al meglio delle cinque gare per cercare di mantenere la B nazionale.

Nel frattempo Chieti verrà penalizza di altri tre punti in classifica per il pagamento in ritardo della seconda rata Fip, ma continuerà il campionato.

Gli avversari di sabato

I romagnoli sono reduci da due vittorie casalinghe di fila: la prima contro Roseto di un punto, ma che è costata la squalifica per due turni del campo di gioco per invasione del campo e comportamenti non consoni verso gli arbitri. Contro Lumezzane, infatti, il match si è giocato alla Baltur Arena di Cento, mentre la prossima gara con Taranto sarà al Pala SGR di Santarcangelo di Romagna. Tifosi imolesi che da inizio stagione hanno accumulato 8.030 euro di multe ed è arrivato anche l’avvertimento ufficiale dalla società sulla possibilità di giocare a porte chiuse. Nell’ultimo turno di campionato contro Lumezzane il playmaker titolare Fazzi ha subito un brutto infortunio con la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e la frattura del corno posteriore del menisco laterale. Stagione finita per lui: auguri!.

Arbitri: Mammoli Andrea e Ricci Luca di Perugia

Biglietti: 10 euro per gli interi, 7 euro per i ridotti, 5 euro per gli junior. Sotto i 12 anni ingresso gratuito