Alla Rugby Arena un sabato “tutti in campo” tra piccoli, veterani e serie A

RUGBY SERIE A ELITE – La Rangers Rugby Vicenza torna tra le mura amiche della Rugby Arena per sfidare il Mogliano Veneto Rugby nella sedicesima e terz’ultima giornata della Serie A Elite, una gara dove onorare la maglia e far festa con tutta la Società, in una parola RUGBYDAY.

Dopo la sconfitta a Reggio Emilia e la matematica retrocessione, al netto delle decisioni Federali per la stagione 2024-2025, la Rangers Rugby Vicenza torna davanti al suo pubblico per concludere al meglio la sua prima, e difficilissima, stagione sportiva nel massimo campionato italiano.

I biancorossi di Cavinato e Minto sabato pomeriggio ospiteranno il Mogliano Veneto. La gara con Valorugby di domenica scorsa ha fatto vedere una Rangers aggressiva in difesa e propositiva in attacco, nonostante i numerosi infortuni che hanno ridotto le scelte a disposizione dello staff tecnico.

Mogliano, galvanizzato dalla vittoria con bonus sui Lyons e la conseguente parità in classifica che ha riaperto i giochi per il 7° posto – l’ultimo per la salvezza – arriverà a Vicenza con la pressione di dover fare risultato e proseguire la corsa contro i piacentini.

Ecco che la sfida tra biancorossi e biancoblu diventa interessante: Vicenza, che non ha nulla da perdere, proverà a portare a casa quella soddisfazione che da tempo manca al pubblico di casa mentre Mogliano sarà a caccia di punti per non scendere dal treno della Serie A Elite.

“Mogliano è una squadra giovane con diversi giocatori di qualità, bravi a muovere la palla e compatti, non sarà una prova facile – commenta il trequarti ala Paul Marie Foroncelli – Vogliamo giocarcela fino all’ultimo e toglierci qualche soddisfazione. Abbiamo intenzione di dare tutto in questa sfida, rendere orgogliosi i nostri tifosi, la società ed anche noi stessi: per tutto il lavoro ed i sacrifici fatti in questa durissima stagione.”

La biglietteria della Rugby Arena aprirà alle ore 13.30 e la gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN con abbonamento Start o superiori.

Programma 16^ giornata

23 marzo

14:00 – HBS Colorno – Rugby Viadana 1970

14:30 – Rangers Vicenza – Mogliano Veneto Rugby

24 marzo

14:00 – Sitav Lyons v Valorugby Emilia

16:00 – Femi-CZ Rovigo – Petrarca Rugby

Classifica

Femi-CZ Rovigo 50

Rugby Viadana 1970 46

Petrarca Rugby 43

Valorugby Emilia 42*

HBS Colorno 41*

Fiamme Oro Rugby 31*

Sitav Lyons 22

Mogliano Veneto Rugby 22

Rangers Vicenza 2

*=una gara in più

RUGBYDAY BIANCOROSSO

Rugby Arena Vicenza

Sabato 23 marzo 2024

10:30 – 12:00

Open Day Minirugby

Per bimbe e bimbi dai 4 ai 14 anni

14:30 – 16:30

Rangers Vicenza – Mogliano Veneto Rugby

16° giornata Serie A Elite maschile

17:00 – 19:00

Quatro Gati Old Vicenza v Barberans Alessandria

Amichevole Old Rugby

Dalle 10:30 alle 12 Open Day Minirugby per bimbe e bimbi dai 4 ai 14 anni. Secondo appuntamento gratuito per provare il gioco con la palla ovale e divertirsi alla grande. Al termine merenda per tutti.

Dopo l’incontro della Serie A Elite, in campo le “vecchie” glorie ovali con l’amichevole tra i Quatro Gati Old Rugby Vicenza ed i Barberans Vino e Rugby di Alessandria, antipasto della Four Cats Cup in programma il 20 aprile 2024.

Dalla mattina alla sera, Club House aperta e musica per un grande terzo tempo party!