La Civitus Allianz Vicenza esonera Cilio: al suo posto Gabriel Ghirelli

BASKET SERIE B NAZIONALE – La società Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza 2012 comunica di aver sollevato dall’incarico coach Manuel Cilio. La sofferta decisione, maturata a seguito dei risultati negativi registrati nelle ultime cinque gare di campionato, è volta a ricercare una positiva scossa caratteriale, in vista della decisiva fase finale della stagione.

La società ringrazia Cilio per la professionalità, impegno, serietà e passione che hanno contraddistinto il suo lavoro, culminati con il brillante risultato conseguito nello scorso campionato e formula i più sinceri auguri per il prosieguo della carriera.

Al suo posto siederà in panchina coach Gabriele Robson Ghirelli, che compirà 39 anni il 22 marzo, ex allenatore di Desio e Bergamo e che già in serata ha diretto il primo allenamento.

La Pallacanestro Vicenza, dandogli il benvenuto, gli augura un proficuo lavoro, ricco di soddisfazioni.

“Dovevamo prendere in considerazione anche una scossa caratteriale, per non avere il rimpianto di non aver fatto anche questo tentativo per risollevare la situazione nella volata finale – spiega il dg Renzo Stella – Speriamo di avere scelto un allenatore molto motivato per raggiungere quella spinta caratteriale”.

“Ringrazio la società della fiducia – esordisce Ghirelli – Il lavoro di Cilio è stato buonissimo, sono contento di essere qui, la squadra c’è e ha solo da ritrovare fiducia ed entusiasmo. I giocatori li conosco bene come caratteristiche, dobbiamo credere di fare più punti possibile e, se non arriverà la salvezza diretta, dobbiamo provare a guadagnarci il fattore campo in vista dei playout. Il calendario non è semplice, dobbiamo essere subito battaglieri, crescere in aggressività e ritrovare fiducia”.