Al Menti il recupero tra LR Vicenza e Fiorenzuola

LR Vicenza – Fiorenzuola 1-1

CALCIO SERIE C NOW – Lo stadio Menti riaccende i suoi riflettori per il recupero tra LR Vicenza e Fiorenzuola.

Biancorossi in formazione con diverse novità a causa di infortuni e squalifiche: in attacco fa il suo debutto dal primo minuto Marco Delle Monache mentre in panchina Marco Onesti sostituisce Vecchi squalificato.

Si inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Joe Barone, il dirigente della Fiorentina scomparso oggi a 57 anni dopo il malore accusato poco prima della partita con l’Atalanta.

Inizio al piccolo trotto da parte dei padroni di casa tanto che la prima occasione é per gli ospiti: la conclusione di Musetti sorvola la traversa non di molto.

Alla mezz’ora la replica berica é affidata ad un’incursione in area di Delle Monache: salva il portiere Scorzi.

Ci prova poi dalla grande distanza De Col: pallone in curva sud.

0-0 il risultato al termine del primo tempo.

Inizia la ripresa e subito un cambio per il Vicenza che schiera Cavion al posto di Tronchin.

Altrettanto immediato il vantaggio di Ferrari, dopo neppure due minuti, che riprende la respinta di palo e portiere sulla bella iniziativa di Della Morte.

Decima rete per l’attaccante, che pochi minuti dopo ha la possibilità di raddoppiare: salva questa volta di piede il portiere ospite.

Al 77’ seconda sostituzione con Pellegrini che prende il posto di Delle Monache.

Nel finale spazio anche il rientro di Proia al posto di Della Morte, migliore in campo, e di Laezza per Ferrari.

Vengono segnalati quattro minuti di recupero e al secondo arriva il pareggio di D’Amico che approfitta di un’incertezza di difesa e Confente.’

E’ poi Proia ad avere sui piedi la possibilità del 2-1, ma respinge Sorzi.

Finisce 1-1. Sabato si replica, sempre al Menti, contro il Legnago: fischio d’inizio alle ore 17.30.