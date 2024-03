La Rangers Pallanuoto Vicenza all’ultimo respiro affonda anche Imperia

Rangers Pallanuoto Vicenza – Rari Nantes Imperia 11-9

PALLANUOTO SERIE B – Emozioni fino all’ultimo nella sfida che ha messo di fronte la Rangers Pallanuoto Vicenza e la Rari Nantes Imperia con successo della squadra allenata da Mirco Dal Bosco che vola così a quota 20 in classifica in vista della trasferta di sabato prossimo nella vasca della Waterpolo Milano Metanopoli.

Il primo tempo si chiude sull’1-1: vantaggio ospite con un tiro da fuori non impossibile, poi molte azioni del Vicenza con traverse o deviazioni del portiere. Alle fine Scotti Galletta vede il portiere piazzato male e da sette metri infila il pallone nell’angolino.

Nel secondo tempo Serediuc é “sorvegliato speciale”, allora Simioni dai 6 metri e poi Meneghini sontuoso dai 7 metri vanno a segno.

A metà partita il risultato é sul 3-2 sciupando l’uomo in più allo scadere.

Il terzo tempo si apre con un gol di Balbo in superiorità realizzato dall’angolo, ma è pronta la risposta di Imperia.

Un sontuoso Marotta colpisce da centroboa, tuttavia replicano subito i liguri su rigore: la partita si gioca punto su punto

Marotta chiama e Santolin risponde: 6-4. Altro rigore per Imperia e ancora equilibrio in acqua.

Terzo tempo avanza nervoso con alternanza di gol: vantaggio di Imperia in occasione del terzo fallo di Serediuc e risultato sull’ 8-8.

Quarto tempo altrettanto teso con l’espulsione dell’allenatore di Imperia e poi del giocatore Grosso. Vicenza ha un doppio vantaggio, ma arriva il gol ospite a 46 secondi dalla fine. La Rangers trema, però a 16 secondi dalla fine Marotta finalizza una stupenda azione di uomo in più e chiude la sfida sull’ 11-9 finale per la gioia del pubblico di casa.