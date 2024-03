E’ in edicola il nuovo numero di marzo di SportVicentino

Siamo in edicola con il nuovo numero di SportVicentino!

Copertina ed articolo di apertura con l’intervista a Gianni Milan, vice presidente della Fitp, @_federtennis sulla nuova età dell’oro che sta vivendo il tennis grazie alla conquista della Coppa Davis e al fenomeno Jannik Sinner.

Il calcio protagonista con il LR Vicenza che festeggia i suoi 122 anni di storia e Mimmo Di Carlo, indimenticato ex biancorosso, che il 23 marzo compirà 60 anni!

Riflettori puntati sui due grandi eventi in arrivo in città per gli appassionati della corsa: la StrAVicenza e Ultrabericus.

Venerdì 22 marzo a Villa Cordellina Lombardi la consegna delle benemerenze del Coni.

In occasione di Rally Racing Meeting presentata la terza occasioni di Ori dello sport che tornerà a fine giugno organizzato dal Comune di Roana con testimonial Luca Rigoldi.

E proprio Rigoldi punta il focus della sua ormai abituale rubrica sul potere di connessione dello sport. Pugilato e atleti a protagonisti nei due libri di Dario Ricci e Nicola Roggero.

La presentazione ufficiale di Atletica Pedemontana Veneta. E ancora la sfida di Stefano Farronato ai ghiacci islandesi.

SportVicentino lo trovate in tutte le edicola al prezzo di 2 euro