LR Vicenza – Fiorenzuola posticipata al 19 marzo: con la Pro Patria si anticipa al 17

CALCIO SERIE C NOW – La Lega Pro, vista l’emergenza meteo-idrogeologica che ha interessato la città di Vicenza, preso atto del verbale del G.O.S. – Prot. N. 0008860 del 29.02.2024, ha disposto che la gara L.R. Vicenza-Fiorenzuola, in programma domenica 3 marzo 2024, allo Stadio “Romeo Menti”, venga posticipata a martedì 19 marzo 2024, con inizio alle ore 19.30.

A parziale conseguenza, la sfida Pro Patria – L.R. Vicenza, in programma domenica 17 marzo 2024, viene anticipata a sabato 16 marzo 2024, con inizio alle ore 18.30.