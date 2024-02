Giovedì 29 febbraio riaprono scuole, impianti sportivi comunali e palestre

Viste le previsioni in miglioramento delle condizioni meteorologiche e i sopralluoghi effettuati in città, il Coc – Centro operativo comunale – ha deciso di riaprire giovedì 29 febbraio le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Vicenza.

Riaprono anche le palestre e gli impianti sportivi, i centri diurni socio sanitari e i centri di aggregazione sociale. Il mercato cittadino si svolgerà regolarmente.

Nelle prossime ore anche le strade ancora chiuse saranno via via riaperte. Laddove necessario sarà svolta una pulizia del fondo stradale.

Domai saranno inoltre organizzati anche gli svuotamenti degli interrati, in particolare in zona Stadio, a cura della protezione civile e dei vigili del fuoco.