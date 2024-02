Per la Rangers Rugby Vicenza sconfitta pesante nel derby con il Petrarca

Petrarca Rugby – Rangers Rugby Vicenza 57-0 (p.t. 33-0)

Marcatori: P.T. 7′ M Fernandez (tr Fernandez 7-0), 13′ M Bellini (12-0), 22′ M Esposito (tr Fernandez 19-0), 25′ M Bellini (tr Fernandez 26-0), 34′ M Brugnara (tr Fernandez 33-0).

S.T. 3′ M Galetto (tr Fernandez 40-0), 55′ M Scagnolari (45-0), 65′ M Luus (tr Tebaldi 52-0), 74′ M Luus (57-0)

Petrarca Rugby: Esposito (41′ Coppo); Bellini, De Masi, Broggin (58′ Fou), Scagnolari; Fernandez (62′ Tebaldi), Citton; Trotta, Casolari, Goldin (55′ Vunisa); Ghigo, Galetto (43′ Marchetti); Hughes (60′ Bizzotto), Montilla (49′ Luus), Brugnara (60′ Borean). All. Marcato, Jimez, Griffen

Rangers Rugby Vicenza: Galliano (41′ Williams); Foroncelli, O’Leary-Blade, Gelos, Sanchez (48′ Messina); Bruniera (55′ Lisciani), Pozzobon; Roura (62′ Tonello), Trambaiolo, Gomez (41′ Pontanari); Peron (58′ Piantella), Andreoli; Avila, Gutierrez (41′ Pretz), Lazzarotto (41′ Braggie’). All. Cavinato-Minto

Arbitro: Alex Frasson. AA1: Riccardo Angelucci. AA2: Filippo Bertelli. IV Uomo: Giona Righetti

Tmo: Luca Trentin

Cartellini: 21′ C.Giallo: Pozzobon; 1′ s.t. C.Rosso: Avila;

Calciatori: Fernandez (5-7), Tebaldi (1-2)

Player of the match: Rodrigo Fernandez

Note: Cielo coperto, campo in buone condizioni. Spettatori presenti 690.

Punti conquistati: Petrarca 5; Rangers Rugby Vicenza 0.