La Rangers Pallanuoto Vicenza in formato trasferta “sbanca” anche Novara

WP Novara – Rangers Pallanuoto Vicenza 8-17 (1-3, 5,1, 3-4, 3-5)

PALLANUOTO SERIE B – Una vittoria quella contro la WP Novara, ultima in classifica e ancora ferma a zero punti, che sembrava preannunciata.

Coach Mirco Dal Bosco non ha però mollato la presa chiedendo ai suoi ragazzi di buttare in acqua tutte le energie per contrastare alcune buone individualità della compagine piemontese.

La cronaca dell’incontro si può fermare all’esame dei parziali, con un incontro mai in discussione, e dal tabellino dei gol: Damiano e Serediuc 3, Balbo, Marotta, Scocchi e Scotti Galletta 2, Simioni, Meneghini ed Embrinati 1.

Da questo elenco le buone notizie del rientro di Enrico Meneghini, dopo il grave infortunio che lo aveva tenuto lontano dalla metà della prima partita di Imperia e del primo gol in serie B di Carlo Embrinati (2006), un altro dei tanti giovani che di volta in volta trovano spazio in prima squadra.

Per Mirco Dal Bosco finalmente la possibilità di giostrare tutti i 14 giocatori provando le varie soluzioni tattiche che saranno preziose per i prossimi impegnativi impegni.

La classifica vede ora il Vicenza quarto a 14 punti, un’ottima posizione che non consente però distrazioni in vista dello scontro casalingo con l’Acquatica Torino con cui si concluderà un girone di andata particolarmente equilibrato ed al cui termine si potrà fare un primo consuntivo di una stagione fino ad ora gestita al meglio a dispetto delle molteplici assenze e dimostrando una solidità che ha consentito di ottenere punti in tutte le partite fuori casa.

Classifica: Piacenza 21, WP Milano 19, Cus Milano 15, Rangers PN Vicenza e NC Monza 14, Acquatica Torino e RN Imperia 10, PN Bergamo 7, Fond.Bentegodi Verona 5, WP Novara 0.