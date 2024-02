Il LR Vicenza concede il bis in trasferta contro l’Atalanta U23

Atalanta U23 – Vismara; Berto, Varnier, Ceresoli; Palestra, Gyabuaa (dal 67′ Bernasconi), Muhameti (dal 67′ Panada), Regonesi (dal 67′ Da Riva); Ghislandi (dal 67′ De Nipoti), Jimenez (dal 75′ Falleni); Capone. A disposizione: Bertini, Avogadri, Obric, Armstrong. Allenatore: Francesco Modesto

LR Vicenza – Confente; Laezza (dal 56′ Sandon), Golemic, Cuomo; Talarico (dal 86′ Lattanzio), Ronaldo, Tronchin (dal 86′ Greco), Costa; Proia (dal 75′ Cavion); Rolfini (dal 75′ Pellegrini), Ferrari. A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Rossi, Busato, Della Morte, Delle Monache. Allenatore: Stefano Vecchi.

Marcatori: 26′ Rolfini (LRV), 58′ Ferrari (LRV), 90’+2′ Falleni (A)

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1; assistenti: D’Angelo di Perugia e Catani di Fermo; quarto uomo Muccignato di Pordenone

Ammoniti: Berto (A), Costa (LRV), Muhameti (A), Gyabuaa (A)

Spettatori: 389 di cui 142 ospiti, incasso pari a 2.484 euro

Note: serata piovosa, terreno pesante. Espulso al 27′ il team manager Brunello (A)

CALCIO SERIE C NOW – Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il LR Vicenza, che vince per 2-1 contro l’Atalanta U23 grazie alle reti di Rolfini e Ferrari. In pieno recupero accorciano le distanze i padroni di casa con Falleni.