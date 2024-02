Matteo Serafini premiato come miglior direttore sportivo emergente

In occasione della presentazione del 19^ Torneo Amici dei Bambini, a sostegno della comunità educativa per ragazzi “Casa Padre Mario”, presso la Galleria Lampo di Milano, mercoledì 7 Febbraio sono stati consegnati ai protagonisti del 2023 calcistico i prestigiosi premi “Amici dei Bambini – Un esempio per loro” assegnati dalla società milanese U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi.

Tra i premiati il Direttore Sportivo Mattia Serafini a cui è andato il riconoscimento di miglior “Direttore Sportivo Emergente”. Tra i Dirigenti dell’anno, insieme a lui, Piero Ausilio dell’Inter e Sean Sogliano dell’Hellas Verona.

Moltissimi i presenti illustri, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e i protagonisti della massima Serie. Tra loro Andrea Colpani del Monza, Davide Zappacosta e Giorgio Scalvini (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Yacine Adli (Milan) e l’allenatore del Genoa Alberto Gilardino.

I sinceri Complimenti da parte di tutta la società vanno al nostro Direttore Sportivo per professionalità e dedizione. Sotto la sua guida sportiva, dalla stagione 2016/2017, l’Arzignano Valchiampo ha trovato una crescita della sua Prima Squadra e di conseguenza del nostro Settore Giovanile scrivendo così la recente storia del club (due vittorie nel Campionato della massima Serie Dilettantistica con conseguente promozione in Serie C, due vittorie Play-Off Serie D, un Play-Off Serie C raggiunto). Questo ambito premio, perciò, aggiunge un nuovo importante capitolo al libro Gialloceleste.