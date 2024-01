CALCIO SERIE C N OW – La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Fabio Scarsella.

Scarsella, centrocampista classe ’89, è sceso in campo in 36 occasioni con la maglia biancorossa, tra Campionato e Coppa Italia Serie C, siglando 7 reti.