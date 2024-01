A martedì grasso si pedala con il “Carneval Circuit” di PP Sport Events

CICLISMO – Il Martedì grasso, si sa, è il giorno in cui, per tradizione, tutti si sentono liberi di lasciarsi andare a tavola, senza alcun tipo di freno. E se prima di dare libero sfogo alla propria gola si facesse una bella pedalata? Giusto per aumentare l’appetito e darsi un motivo in più per poi divertirsi?

La PP Sport Events sta allestendo in questi giorni una pedalata, o gara per chi vuole, per martedì 13 febbraio, ultimo giorno di Carnevale: il Carnival Circuit. L’idea di Filippo Pozzato e la sua squadra è quella di creare un circuito attorno alla zona industriale di Sandrigo, città natale di Pippo, e dare agli appassionati la possibilità di sfogarsi lungo i 50 km complessivi di percorso. Le strade saranno chiuse al traffico e i partecipanti saranno scortati da auto apripista, con il via previsto intorno alle ore 19.

La pedalata, però, sarà solo il modo ideale per lanciare la festa serale, che si terrà nella sede di PP Sport Events a Sandrigo. Ci saranno gli hamburger You&Meat, birra Dolomiti, gin&tonic e americani, accompagnati da musica e DJ. Chi vuole potrà venire vestito in maschera, a tema ovviamente ciclistico, e a fine serata verrà premiata la maschera più bella.

“Organizzare le pedalate estive, si sa, è facile, così noi di PP Sport Events abbiamo deciso di allestire qualcosa per tutti coloro che la bici la usano anche con il freddo, non lasciandosi intimorire dalle temperature – ha detto Filippo Pozzato, fondatore di PP Sport Events – Poi, non preoccupatevi, ci sarà modo di festeggiare e mangiare a dovere nell’afterparty, d’altronde è pur sempre martedì Grasso! Il Carnival Circuit rientra all’interno di tutte quelle attività e social ride che stiamo organizzando per cercare di creare una community sempre più ampia di persone che abbiano in comune la passione per la bicicletta e per il divertimento tramite essa. Vi aspettiamo a Sandrigo per festeggiare il Carnevale!”.

L’iscrizione alla pedalata è gratuita e chi non se la sente o non ha voglia di pedalare sarà comunque il benvenuto all’afterparty.