A Roseto la Civitus Allianz Vicenza non guarisce dal mal di trasferta

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Allianz Vicenza viene sconfitta sul campo della Liofilchem Roseto che chiude il girone d’andata imbattuta in casa: un 9 su 9 che vale alla squadra abruzzese la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia che si giocherà, insieme all’A2, il 16-17 marzo nel palazzetto di viale Tiziano a Roma, rimesso a nuovo.

La partita dopo la sosta é sempre una gara particolare da affrontare e Vicenza parte con Lurini ed Antonietti in quintetto, viste le assenze per infortunio di Cernivani, Ambrosetti e Terenzi e con Brambilla febbricitante, capitano in campo per la serata. Dall’altra parte c’é invece Poletti che con Klyuchnyk forma una coppia di lunghi difficile da arginare: chiuderanno da migliori marcatori per i rosetani.

La partenza é equilibrata, Bugatti spinge l’attacco degli ospiti e i 25 punti segnati dai berici nei primi dieci minuti tengono Vicenza in vantaggio. Poi le percentuali dei biancorossi si abbassano e Roseto chiude sopra di 5 punti a metà gara.

Nella ripresa la sfida si alza di tono, la Civitus rimane in partita, ma a due minuti dalla fine del terzo periodo i padroni di casa piazzano un break che permette loro di salire in doppia cifra di vantaggio sul 63-51. Bugatti scollina già a quota 20 punti, ma è il primo canestro da lontano di Mantzaris a spianare la strada per la formazione di casa.

L’ultimo quarto è senza storia e la Lioftchem sale subito ad un vantaggio sopra i venti punti. Con i titolari in panchina c’è spazio per i giovani Brescianini, Pavan e Carr: la partita si trascina fino al +21 finale sul tabellone. Bugatti rimpingua il suo tabellino fino a 26 punti a segno, miglior marcatore dell’incontro.

Liofilchem Roseto – Civitus Allianz Vicenza 89-68 (23-25, 20-13, 26-15, 20-15)

Liofilchem Roseto: Dimitri Klyuchnyk 23 (7/9, 0/1), Mitchell Poletti 16 (7/12, 0/4), Marco Santiangeli 15 (1/4, 4/6), Vangelis Mantzaris 13 (0/1, 3/5), Giordano Durante 7 (3/3, 0/3), Vincenzo Guaiana 5 (2/2, 0/2), Alessio Donadoni 5 (1/1, 0/2), Ousmane Maiga 2 (1/2, 0/0), Brian Dervishi 2 (1/2, 0/0), Alessio Fabris 1 (0/0, 0/0), Antonio Marcucci 0 (0/1, 0/0), Georges Tamani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 22 / 26 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Mitchell Poletti 8) – Assist: 17 (Vangelis Mantzaris 10)

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 26 (6/12, 2/6), Luca Antonietti 15 (4/5, 2/5), Valerio Cucchiaro 8 (3/3, 0/2), Alessandro Riva 8 (4/7, 0/3), Niccolò Lurini 5 (2/3, 0/3), Luca Brambilla 3 (0/3, 1/5), Giovanni Brescianini 3 (0/1, 1/2), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Andrea Campiello 0 (0/1, 0/1), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Luca Antonietti 9) – Assist: 11 (Niccolò Lurini 4)

Risultati 17^ giornata

Liofilchem Roseto-Civitus Allianz Vicenza 89-68

Ristopro Fabriano-Rucker San Vendemiano 62-69

LUX Chieti-CJ Basket Taranto 81-80

Lions Bisceglie-Logimatic Group Ozzano 74-63

Andrea Costa Imola-Virtus Imola 62-70

Gemini Mestre-LuxArm Lumezzane 62-58

OraSì Ravenna-Blacks Faenza 79-71

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Allianz Pazienza San Severo 86-97

Pallacanestro Virtus Padova-General Contractor Jesi 61-72

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 28; Liofilchem Roseto e Rucker San Vendemiano 26; Allianz Pazienza San Severo 24; LUX Chieti* 21; General Contractor Jesi 20; Andrea Costa Imola, Blacks Faenza e OraSì Ravenna 18; Gemini Mestre e Ristopro Fabriano 16; Virtus Imola e LuxArm Lumezzane 14; Lions Bisceglie, Civitus Allianz Vicenza e Pallacanestro Virtus Padova 10; CJ Basket Taranto e Logimatic Group Ozzano 8.

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

Qualificate alla Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West Serie B Nazionale (ammesse le prime due al termine dell’andata): 1 Tecnoswitch Ruvo di Puglia, 2 Liofilchem Roseto

Prossimo turno (18^ giornata, prima di ritorno):

13/01/2024 20:30 Gemini Mestre-Blacks Faenza

13/01/2024 20:30 Logimatic Group Ozzano-CJ Basket Taranto

14/01/2024 18:00 LUX Chieti-Civitus Allianz Vicenza

14/01/2024 18:00 Liofilchem Roseto-General Contractor Jesi

14/01/2024 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-Rucker San Vendemiano

14/01/2024 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Lions Bisceglie

14/01/2024 18:00 Virtus Imola-Allianz Pazienza San Severo

14/01/2024 18:00 OraSì Ravenna-LuxArm Lumezzane

14/01/2024 18:00 Ristopro Fabriano-Andrea Costa Imola

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS