Per la Civitus Allianz Vicenza il 2024 si apre con una doppia trasferta in Abruzzo

BASKET SERIE B MASCHILE – La Civitus Allianz Vicenza torna in campo dopo le feste natalizie per la prima gara del 2024. Domenica 7 gennaio la squadra di Cilio sarà di scena al PalaMaggetti di Roseto contro la seconda forza del campionato e sette giorni più tardi ancora una trasferta a Chieti, squadra già battuta nella prima giornata di andata e che ha perso alcune pedine importanti sul mercato nelle ultime settimane. I biancorossi sono a secco di vittorie fuori casa in questa stagione e, soprattutto nella gara della prima giornata di ritorno, avranno la possibilità di invertire la tendenza.

“Abbiamo circa 150 ragazzi che rappresentano un segno di speranza per il futuro della pallacanestro a Vicenza e trasmettono valori importanti, come lo stare insieme, crescere e fare sport, un’educazione che serve anche nella vita – dichiara il presidente Gaetano Stella – L’ultima partita e la festa prima di Natale è stata l’occasione per ricordare l’impegno delle famiglie, abbiamo bisogno di persone che aiutino la società.

Per la prima squadra abbiamo invece bisogno di un maggiore sostegno del pubblico: il campionato ha riservato diverse giornate infrasettimanali e la squadra ha vissuto un momento delicato, ma ora l’abbiamo rinforzata con due elementi e speriamo che il girone di ritorno sia migliore dell’andata. La formazione deve trovare un amalgama migliore: abbiamo incontrato avversarie molto più forti del previsto, soprattutto del Sud, anche con difficili trasferimenti. Abbiamo perso partite contro le squadre più piccole e vinto altre contro formazioni più blasonate, quindi vuol dire che possiamo giocare meglio e ottenere risultati positivi”.

Gli avversari

La Liofilchem è guidata da uno dei migliori allenatori della categoria come Gramenzi e ha investito sul mercato portando nomi di spicco come il centro Poletti, infortunato nelle ultime gare, e il greco Mantzaris, due Euroleague vinte con l’Olympiacos. Klyuchnyk e Santiangeli (13 punti di media per entrambi) sono altri due elementi di spessore, ben supportati da Donadoni, Guaiana e Durante. La società rosetana, con diversi campionati anche in A1, punta a tornare al più presto nei piani alti.