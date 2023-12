Domenica per la Rangers Rugby Vicenza la sfida ai campioni d’Italia del Rovigo

RUGBY SERIE A ELITE – Domenica 3 dicembre alle ore 14, alla Rugby Arena, il primo confronto di sempre tra Rangers Vicenza ed i campioni d’Italia in carica del Femi-CZ Rovigo.

Archiviato il novembre di fuoco, per i biancorossi arriva un dicembre ancor più bollente e decisivo. Si comincia domenica 3 con la 7° di campionato con il Rovigo, poi la trasferta a Viadana il 10 dicembre ed infine, dopo una settimana di pausa, l’ultimo turno del girone di andata sabato 23 dicembre ancora fuori casa con Mogliano.

I bersaglieri, guidati dal confermato coach Lodi, arrivano a Vicenza per continuare la loro ricorsa alle posizioni di testa. Dopo la conquista dello scudetto 2022/23 – il loro 14° – nella finale del 28 maggio a Parma ai danni del Petrarca, i rossoblu hanno iniziato la nuova stagione con un’inaspettata sconfitta in casa con i Lyons. In seguito le vittorie con Colorno e Fiamme Oro, intervallate dal pareggio tra le mura amiche con il Mogliano, posizionano la formazione polesana in sesta piazza in graduatoria a quota 14 punti, a -5 dal Petrarca.

Per la Rangers Vicenza, al primo confronto dei sempre tra prime squadre con il Rugby Rovigo Delta, sarà ancora una sfida durissima. La settimana di pausa ha dato modo a tutto l’ambiente di smaltire e mettere da parte il rammarico per il successo sfumato all’ultima azione con Valorugby. I biancorossi, che hanno sin qui compiuto grandi passi in avanti sia nel gioco che nella fisicità, vogliono dimostrare di poter essere della partita, soprattutto con i Campioni in carica del torneo, soprattutto davanti al fondamentale pubblico di casa, nell’ultima gara casalinga del 2023.

La biglietteria della Rugby Arena aprirà alle ore 13:00 e la gara sarà visibile in diretta streaming su DAZN con abbonamento Start o superiori.

Programma 7° turno

Sabato 2 dicembre

14:00 – HBS Colorno v Sitav Lyons

14:30 – Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro

Domenica 3 dicembre

14:00 – Rangers Vicenza v Femi-CZ Rovigo

14:30 – Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby

Classifica

Petrarca Rugby* 19

HBS Colorno 19

Fiamme Oro 16

Rugby Viadana 1970* 16

Valorugby Emilia 15

Femi-CZ Rovigo* 14

Sitav Lyons* 13

Mogliano Veneto Rugby* 8

Rangers Vicenza* 2

*=una gara in meno