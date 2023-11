Per la Rangers Rugby Vicenza sconfitta beffa con il Valorugby Emilia

Sconfitta a tempo scaduto per la Rangers Rugby Vicenza che, in vantaggio per 30-28, subisce all’ultima azione la meta ed il sorpasso del Valorugby Emilia, che vince 35-30 lasciando ai biancorossi soltanto il punto del bonus difensivo.

Grande delusione per il FirstXV vicentino che è riuscito a stare agganciato al Valorugby per tutta la gara: una sfida punto a punto con Vicenza avanti nella prima frazione (17-14), poi nel secondo tempo ancora diversi avvicendamenti nel punteggio fino al calcio di punizione di Bruniera che sembrava poter chiudere i discorsi sul 30-28 ed invece arriva l’errore che cambia completamente la gara.

Vicenza ottiene solo il punto bonus difensivo, poca cosa rispetto a quanto si poteva portare a casa. Prossimo turno in programma domenica 3 dicembre con la sfida casalinga ai Campioni d’Italia in carica del Rovigo.