La Rangers Rugby Vicenza domenica in casa della capolista Colorno

RUGBY SERIE A ELITE – Prosegue il novembre di fuoco della Rangers Rugby Vicenza, che nella quinta giornata della Serie A Elite farà visita al Colorno, fresca capolista del torneo assieme al Petrarca.

La squadra del confermato coach Casellato arriva al confronto con i vicentini con un ruolino di tre vittorie, di cui due consecutive, ed una sconfitta con Rovigo – come nelle semifinali scudetto di maggio 2023 – che consentono di occupare il primo posto in classifica al pari del Petrarca. La rosa del Colorno può contare su diversi ex internazionali azzurri quali Bisegni, Lovotti, Mbanda, Fabiani, Palazzani oltre a diversi giocatori di esperienza nel massimo campionato italiano, con l’obiettivo di raggiungere i playoff scudetto.

Per i biancorossi di Cavinato e Minto, dopo le sconfitte con Lyons e Petrarca, il prossimo turno si preannuncia come una prova determinante per la squadra. L’incontro con Colorno rappresenta un’opportunità cruciale per dimostrare il vero valore della Rangers. È evidente che siano necessari aggiustamenti ed un rinnovato spirito di sacrificio. Nonostante la sfida sia decisamente impegnativa, una prestazione di livello potrebbe rivelare le reali potenzialità della squadra vicentina che potrà contare sulla rinnovata disponibilità di alcuni giocatori-chiave al rientro dagli infortuni. Ottenere dei punti sul campo di una delle squadre più in forma del momento potrebbe costituire il punto di partenza per un’accelerazione decisa in questa seconda parte del girone di andata: un’occasione per il cambiamento di rotta che Vicenza deve cercare di conseguire.

“Colorno è una squadra solida in difesa e concreta in attacco, viene da un’ottima prestazione contro le Fiamme Oro e con noi vorrà ripetersi per mantenere la testa della classifica – commenta Francesco Minto – Da parte nostra vogliamo riscattarci dall’ultima partita in casa con Petrarca. Già da questa gara potremo contare su alcuni giocatori al rientro da infortunio che ci consentono di avere più profondità. La nostra priorità sarà quella di ritrovare confidenza in difesa ed essere più determinati nelle fasi offensive”.

La partita sarà diretta da Alberto Favaro di Venezia, assistito da Alex Frasson e Simone Boaretto. Quarto uomo Federico Boraso e TMO Luca Trentin.

Biglietti disponibili in prevendita su CiaoTickets ed in biglietteria il giorno dell’evento.

Gara visibile in diretta streaming su DAZN con abbonamento Start o superiori.

Programma 5^ giornata

Domenica 12 novembre

14:00 – HBS Colorno v Rangers Vicenza

14:30 – Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

Classifica

HBS Colorno 14

Petrarca Rugby 14

Fiamme Oro Rugby 11

Rugby Viadana 1970 11

Sitav Lyons* 10

Valorugby Emilia 9

Femi-CZ Rovigo* 8

Mogliano Veneto Rugby* 2

Rangers Vicenza* 1

*=una gara in meno