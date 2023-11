Domenica per la Civitus Allianz Vicenza sfida salvezza contro la Virtus Imola

BASKET SERIE B MASCHILE – Sarà un altro duello per la salvezza quello che attende domenica ladavanti ai suoi tifosi. Stavolta arriverà la, una delle due compagini imolesi del campionato, la società più storica nata nel 1936. Vicenza e Imola sono appaiate in classifica a quota due vittorie e si sono già incontrate in questa stagione nel secondo turno di Supercoppa: sul caldo campo emiliano del PalaRuggi finì 76-55 e fu la partita del lieto rientro sul parquet dopo un anno di assenza per Cernivani, partito in quintetto e in campo per 19 minuti. Il capitano biancorosso nell’ultima sfida a Ozzano ha dovuto lasciare la gara nel primo periodo dopo essere finito a terra per un problema al ginocchio. Ma per fortuna l’infortunio è meno serio del previsto: il ginocchio è migliorato in settimana. Buone notizie anche per l’altro esterno Brescianini che sta recuperando dal problema muscolare alla coscia.Gli avversari

Imola si è guadagnata la serie B Nazionale arrivando a gara 5 degli spareggi contro Ancona: in estate poi sono arrivati Chiappelli, Masciarelli e Barattini e l’esterno lituano Balciunas già decisivo in Supercoppa e che segna oltre 14 punti di media in campionato. Nell’ultimo turno hanno perso in casa contro Faenza per 62-77. “Da Vicenza deve iniziare il nostro campionato”, è stato il proclama arrivato dal coach ospite Regazzi.

Mascotte Leon

Ad intrattenere gli spettatori tornerà anche la nuova mascotte di Vicenza Leon, che già al suo debutto nella partita vinta con San Severo ha riscosso un grande successo tra il pubblico.

Chieti penalizzata

Cambia lievemente la classifica del girone B dopo che Chieti è stata penalizzata di un punto a seguito del ritardo nel pagamento delle competenze di un procuratore, relativo alla stagione 2022/23, avvenuto nel giugno scorso.

Info gara

La partita è in programma domenica 12 novembre alle ore 18 al palasport di via Goldoni.

Arbitri della sfida De Rico di Venezia e Corrias di Pordenone.

Biglietti: 10 euro per gli interi, 7 euro per i ridotti, 5 euro per gli junior. Sotto i 12 anni l’ingresso è gratuito.