CubaBoxe da record ai Campionati regionali Elite con 10 medaglie

PUGILATO – 10 atleti e 10 medaglie!

Risultati da record per la CubaBoxe ai Campionati regionali élite, andati in scena dal 3 al 5 novembre e valevoli per la qualificazione agli assoluti in programma dal 9 al 15 dicembre a Chianciano Terme.

La società vicentina ha vinto il premio come miglior squadra partecipante con un bottino di medaglie davvero impressionante considerando che tutti i suoi portacolori sono saliti sul podio.

A conquistare i 4 ori sono stati: Gyonatan Kodra (57 kg), Yuri Rusca (60 kg), Gianni Ted Doria (67 kg), Roberto Burgi (75 kg); i 4 argenti portano la firma di Leonardo Campana (60 kg), Edoardo Bertin (67 kg), Enrico Manfron (80 kg) e Feliz Randdy De Jesus (+91 kg); infine i bronzi sono andati ad Amine Esaadi (71 kg) e Harjot Singh (75 kg)

Applausi per tutti ed appuntamento alle sfide tricolori per continuare a sognare!