Luca Rigoldi il 17 novembre sfiderà Davide Tassi per la cintura WBC dei pesi piuma

PUGILATO – Venerdì 17 novembre! Alla faccia della superstizione Luca Rigoldi tornerà sul ring in un match ufficiale per conquistare la cintura International WBC dei pesi piuma.

Il suo avversario sarà Davide Tassi, 31 anni, di Massa, già campione nazionale e International Silver Wbc.

Palcoscenico dell’evento il palasport di Sarnico, in provincia di Bergamo.

Una sfida attesa anche perchè dopo 36 anni torna a disputarsi in Italia un match valido per la cintura International WBC di cui il chairman è l’attuale vicepresidente dell’Ente Mauro Betti.

Nel 1987 il primo campione International per la famosa sigla che ha sede a Mexico City fu l’italiano Salvatore Bottiglieri, il quale vinse il titolo a Capo d’Orlando in Sicilia contro il colombiano Alvaro Bohorquez. Il napoletano Salvatore (In seguito anche challenger mondiale Wba ed Europeo) difese due volte l’International nel 1988 in Umbria e in Toscana. Da allora un professionista italiano, nella categoria dei pesi piuma, non ha più vinto l’International dei 57,153 kg e nemmeno si sono svolti nel nostro paese altra sfide tra pesi piuma per questa cintura.

Luca non combatte da un anno per un titolo importante, anche per l’apertura della sua nuova palestra a Vicenza chiamata 268R. Questo match vuole essere anche un investimento per il pugilato in Italia e, soprattutto, nella nostra provincia. Il salto di categoria di peso (ndr. Luca stava stretto nei Supergallo), è sicuramente una grande scommessa!

Tassi è un avversario molto tecnico e sarà sicuramente un match molto interessante, tutto da seguire.