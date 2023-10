La Migross Asiago all’Odegar cerca un pronto riscatto contro i Pioneers Vorarlberg

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Domenica pomeriggio, face-off alle 17.30, la Migross Asiago se la vedrà con i Pioneers Vorarlberg, formazione già incontrata a metà settembre in trasferta. In quella occasione gli stellati hanno subito una sconfitta per 2-0, in un match con tante occasioni sprecate dagli avanti asiaghesi. Capitan Magnabosco e compagni cercheranno in ogni modo di ‘vendicare’, sportivamente parlando, quel risultato che brucia ancora.

Da Asiago: i giallorossi stanno faticosamente cercando la propria via per uscire da un momento difficile. Nel match di venerdì sera sono usciti a mani vuote dal ghiaccio della capolista Salisburgo, ma grazie ad una prestazione volitiva e di qualità, sono riusciti a tenere il risultato in bilico fino al termine. Barrasso ha mischiato le carte nelle linee offensive, la prima risposta in campo è stata positiva, ma adesso bisognerà confermare quanto di buono visto. Il roster a disposizione del coach è confermato nella sua totalità.

Da Feldkirch: la squadra dei Pioneers ha cominciato la stagione in modo più che positivo, in classifica occupa l’ottava posizione con 15 punti, frutto di 5 vittorie nei tempi regolamentari. La formazione allenata dal canadese Dylan Stanley, che ricordiamo aver militato come giocatore nel Feldkirch per 8 stagioni, fa del reparto offensivo il proprio punto di forza. In particolare i due nuovi inserimenti, il canadese Steven Owre e l’attaccante austriaco Daniel Woger stanno trovando con grande continuità la via del gol, risolvendo spesso i momenti difficili per la propria squadra.

Quello di domenica sarà un match tiratissimo, dove l’unica cosa che conta sarà conquistare i 3 punti: i Leoni lotteranno tutti i 60 minuti per la vittoria per fare un piccolo passo in avanti in classifica ed ottenere così fiducia nei propri mezzi.