La Migross Asiago ritrova gol e vittoria contro i Pioneers Vorarlberg

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – Festival del gol e vittoria per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che al termine di un match dalle mille emozione si impone con il risultato di 6-4 sui Vorarlberg Pioneers.

Nessuna variazione a roster per Barrasso.

Avvio di partita marchiato di giallorosso con i padroni di casa che spingono forte sin dai primi minuti. Al 3′ ci prova con un tiro troppo timido Finoro, mentre un minuto più tardi arrivano due conclusioni ravvicinate di Marchetti S. e Gennaro. Al 6° minuto Porco apre per Stevan, che non trova lo spiraglio giusto. Poco prima della metà tempo, Korecky lascia partire un missile dalla linea blu che si infrange sul palo destro della porta di Fazio. A metà frazione powerplay per gli ospiti, ma l’Asiago non concede mai la zona e uccide la penalità senza correre alcun rischio. Al 13′ Stevan tocca un disco mettendolo in avanti, un difensore austriaco va a vuoto, così come Madlener in uscita dalla porta e Porco ringrazia siglando l’1-0. Una trentina di secondi dopo Gennaro ha il disco per il 2-0 ma non inquadra la porta. Lo stesso Gennaro, però, si riscatta al 16’45 in situazione di powerplay, quando riceve da Ierullo e spedisce il disco all’incrocio per il raddoppio dei padroni di casa. A due minuti dal termine ultimo brivido per Madlener, con un disco di McShane che attraversa tutta l’aerea, ma per sua fortuna senza nessuno pronto a raccoglierlo.

Nel secondo tempo l’Asiago parte male e concede troppo ghiaccio e occasioni ai Pioneers. Al 3′ in superiorità numerica i Leoni si fanno trovare sbilanciati e Owre accorcia il risultato. Il momento di difficoltà per l’Asiago prosegue e gli ospiti riescono a segnare altre due reti: al 5′ con Michael Pastujov che risolve una situazione di confusione davanti alla porta e al 7′ ancora con Owre, che si libera di Casetti e poi batte Madlener. I giallorossi non ci stanno e una quarantina di secondi dopo trovano nuovamente il pareggio con Gennaro, che riceve da Rapuzzi e buca il goalie ospite con un preciso tiro di polso. La partita rimane aperta, i padroni di casa concedono un po’ troppo ma si salvano, anche grazie a Fazio, autore di un paio di parate monumentali. A due minuti dal termine la Migross si riporta avanti con Misley, che devia in rete un tiro di Gazzola dalla linea blu spiazzando il goalie austriaco.

Nella terza frazione Barrasso inserisce De Filippo a difesa della gabbia giallorossa, presumibilmente per un problema fisico di Fazio. Il goalie stellato viene colpito a freddo da Maver, che di rovescio insacca il 4-4 dopo 22 secondi di gioco. Al 5′ sbandamento difensivo dell’Asiago e gli ospiti mettono la freccia e si portano avanti con Michael Pastujov, ma il gol viene annullato per un fuorigioco nell’entrata in zona che viene rilevato con la visione del replay da bordo campo. Sono allora i Leoni a tornare in vantaggio con una triangolazione a tutto campo tra Ierullo, McShane e, infine, Finoro che tocca il disco e lo mette sotto la traversa. Tre minuti più tardi e l’Asiago piazza l’allungo: Michele Marchetti parte in velocità sulla destra e lascia partire un fendente sul secondo palo che inchioda Madlener e vale il 6 a 4. Al 13′ si rompe un cristallo della balaustra e il gioco rimane sospeso per una decina di minuti. Alla ripresa i padroni di casa controllano il gioco e il risultato, guadagnandosi alla sirena finale i tre punti che consentono di rimanere in scia del Bolzano e della zona pre-playoff.

La settimana della Migross Supermercati Asiago Hockey si chiude quindi con una vittoria, che dà morale e risveglia la vena offensiva dei giallorossi. La prossima settimana vedrà la squadra di Barrasso scendere sul ghiaccio tre volte, la prima sarà mercoledì 25 a Bolzano per affrontare i Foxes.

Asiago: Fazio (De Filippo), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Castlunger, Porco, Misley, Saracino, Ierullo, Stevan, Gennaro, Rapuzzi, Moncada, Zampieri, Marchetti M., McShane, Finoro, Magnabosco. Coach: Barrasso.

Pioneers Vorarlberg: Madlener (Felder), Kirichenko, Payr, Bull, Summer, Reinbacher, Korecky, Pallestrang, Zitz, Lebeda, Lacroix, Pastujov N., Pastujov M., Erne, Metzler, Van Nes, Maier, Woger, Macierzynski, Owre, Maver. Coach: Stanley.