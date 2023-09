Per il Centro Sportivo Delta Altavilla sabato playoff promozione contro Sassari

PADEL – Playoff promozione per la squadra di serie C femminile del Centro Sportivo Delta Altavilla.

Sabato 30 settembre, con inizio alle ore 11, le ragazze capitanate da Martina Stefani ospiteranno lo Sporting Padel Sassari nel secondo turno del tabellone nazionale.

Le sarde, che schierano tutte giocatrici di seconda fascia, hanno eliminato il TC Parioli.

Dall’altra parte le vicentine sono arrivate fin qui con un punteggio netto, vincendo tutte le partite e perdendo finora un solo set nel primo incontro della giornata d’esordio del campionato contro l’Urban.

“Ci attende una sfida molto difficile – esordisce Stefani – Ma per noi è già una grandissima soddisfazione essere arrivate fin qui considerando che si trattava della prima esperienza. Certo, adesso che siamo in gioco ci piacerebbe proseguire il cammino e provare a coronare il grande sogno. Del resto, è l’obiettivo del nostro circolo portare in un paio di anni le formazioni, femminile e maschile, nei campionati nazionali”.

Sui punti di forza della squadra Martina non ha dubbi: “Sicuramente il gruppo! L’unica pecca è di avere ancora poca esperienza in competizioni di questo livello”.

Oltre a Martina Stefani, capitana e giocatrice, la rosa è composta da Stefania Conterno, Federica Rossi, Giulia Zampieri ed Alessia Stefani.

E le ragazze di Altavilla chiamano a sostegno tifosi e simpatizzanti: “Venite tutti a fare il tifo e sono sicura che vi divertirete”.

Appuntamento, dunque, sabato 30 settembre al Centro Sportivo Delta di Altavilla Vicentina per continuare a sognare in grande.