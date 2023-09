Dopo la sconfitta d’esordio la Migross Asiago torna subito in campo a Feldkirch

HOCKEY GHIACCIO ICE – Torna subito in campo la Migross Asiago di scena a Feldkirch dove, domenica pomeriggio, avrà l’occasione di mettere in cascina i primi punti della stagione.

Da Asiago: gli stellati sono reduci da una sconfitta contro una formazione solida e cinica come , che ha sfruttato le occasioni create, al contrario dei giallorossi che hanno sprecato decisamente troppo. In particolare lo Special Team offensivo non è stato efficace: nonostante le 9 superiorità non è mai riuscito ad andare a segno. Il match è stato molto intenso ed ha lasciato i segni nel roster a disposizione di Barrasso, che dovrà fare i conti con gli infortuni di Warner, Magnabosco e Castlunger, assenze che verranno parzialmente mitigate dall’inserimento di Porco.

Da Feldkirch: gli Austriaci sono usciti sconfitti dalla Intercable Arena di Brunico, dopo un match molto combattuto che li ha visti cedere solo nell’ultimo 3’ di gioco. I Pioneers hanno dimostrato di aver le carte in regola per rendere la vita difficile a qualunque avversario e di avere già il ritmo partita nelle gambe. Durante l’estate la società ha lavorato molto per cercare di migliorare la squadra, seguendo sempre la politica di ingaggiare giocatori giovani di prospettiva con grandi motivazioni. Gli inserimenti sono stati molti, sulla carta il profilo più pericoloso per la difesa giallorossa è quello del Canadese Steven Owre, da un paio d’anni in Europa, prima nel campionato francese e poi in quello inglese, dimostrando sempre una più che buona capacità realizzativa.

Gli uomini di Barrasso si apprestono ad affrontare una formazione molto determinata cancellare lo 0 dalla classifica, si preannuncia una partita dagli elevati contenuti agonistici e spettacolari, ma questi sono eventi in cui i Leoni danno sempre il loro meglio.

Classifica Ice Hockey League: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 3; EC Red Bull Salzburg 3; Hydro Fehervar AV 19 3; HC Pustertal Wölfe 3; spusu Vienna Capitals 3; Steinbach Black Wings Linz 2; HK SZ Olimpija 1; EC iDM Wärmepumpen VSV 0; Moser Medical Graz99ers 0; BEMER Pioneers Vorarlberg 0; EC-KAC 0; Migross Supermercati Asiago Hockey 0; HCB Südtirol Alperia 0