Dopo 172 presenze con la maglia del LR Vicenza Loris Zonta va al Taranto

La società LR Vicenza comunica di aver ceduto al Taranto Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive di Loris Zonta.

Zonta, centrocampista classe 1997, in biancorosso ha registrato 172 presenze, 6 reti e 8 assist, tra campionato e coppa. Ha inoltre conquistato, con i biancorossi, la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e la Coppa Italia Serie C, nella stagione scorsa.

Il club desidera ringraziare Loris per l’attaccamento e la professionalità dimostrata in questi anni e gli augura il meglio per la prossima stagione”.