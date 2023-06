Dopo aver centrato il triplete l’Hockey Trissino alza la Coppa Intercontinentale

HOCKEY PISTA – Il Trissino si è imposto 6-4 ai rigori a Valongo e diventa per la seconda squadra italiana a vincere il Trofeo Intercontinentale dopo il Follonica Hockey nel 2007. Una vittoria arrivata ai rigori dopo aver pareggiato 3-3 ai tempi regolamentari. I vicentini, autori del triplete in Italia, vincendo Supercoppa, Coppa Italia e Campionato, erano pervenuti al vantaggio dopo 9 minuti: Mendez sottomisura deviava un tiro dalla distanza. I portoghesi pareggiavano al 16° minuto con Navarro ed al 23° con Nuno Santos firmavano il sorpasso. I blucelesti non perdevano però la loro attitudine in attacco, un marchio per tutta la stagione e capitan Joao Pinto firmava il 2-2 al termine di un’azione insistita in attacco. A 79 secondi dalla fine è Giulio Cocco con un eurogol a realizzare il 3-2, trovando uno dei pochi errori della difesa portoghese, sostenuta dal folto pubblico locale. Il Valongo dà il tutto per tutto: a 50 secondi dalla fine Moura riesce a pareggiare in superiorità numerica, vanificando il vantaggo italiano. Ai supplementari non succede nulla, nonostante il Trissino arrivi anche al 14° fallo, rischiando di subire il secondo tiro diretto (parato il primo a Navarro).

Ai rigori parte meglio il Valongo ma Trissino ne segna tre consecutivi dopo la prima parata a Cocco. A segno Malagoli, Galbas e il rigore decisivo di Mendez e tre parate consecutive di Zampoli regalano la Coppa Intercontinentale a Trissino. E’ il sesto trofeo conquistato negli ultimi 13 mesi dal Trissino che chiude così un ciclo incredibile: 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 1 Eurolega, 1 Coppa Intercontinentale.

TRISSINO – VALONGO 6-4 ai rigori (1-2, 2-1, 0-0, 0-0, 3-1)

Trissino: Zampoli, Pinto (C), Galbas, Cocco, Ipinazar – Mendez, Malagoli, Gavioli, Schiavo, Bovo – All. Bertolucci

Valongo: Edo, Moreira, Moreira (C), Navarro, Bridge F – Silva N, Moura, Ramos, Araujo, Bento – All. Edo

Marcatori: 1t: 9’14” Mendez (TRI), 16’18” Navarro (VAL), 23’01” Santos (VAL) – 2t: 16’20” Pinto (TRI), 23’41” Cocco (TRI), 24’10” Moura (VAL) – rigori: Malagoli, Galbas, Mendez (Trissino), Silva (Valongo).