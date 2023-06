I complimenti del sindaco Giacomo Possamai alla Rangers Rugby Vicenza

RUGBY – E’ il nuovo sindaco Giacomo Possamai tra i primi a congratularsi con la società biancorossa: “Complimenti a Rangers Rugby Vicenza per la storica vittoria, conquistata domenica sul campo di Prato, che vale la promozione al campionato di Eccellenza, la massima serie del rugby italiano. Con un’incredibile rimonta nella finale dei playoff contro la Lazio, i biancorossi hanno messo a segno un risultato straordinario conquistando per la prima volta la qualificazione in Top 10. Un successo storico per la palla ovale vicentina ed un orgoglio per la città”.