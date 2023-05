Ai Campionati societari Allievi Atletica Vicentina centra la doppietta vincente

ATLETICA LEGGERA – Doppietta dell’Atletica Vicentina ai Campionati regionali allievi di società.

Il club berico ha conquistato entrambe le classifiche della rassegna di nuova istituzione che nel weekend ha tenuto ha battesimo la pista di Borgo Valbelluna (Belluno). In campo maschile la società “orange” ha realizzato 8360 punti, precedendo Assindustria Sport (8059) ed Atletica Riviera del Brenta (8052). Tra le allieve, 9224 punti per l’Atletica Vicentina che ha staccato le padrone di casa del Gs La Piave 2000 (8454) e l’Atletica Insieme Verona (8382). La seconda giornata di gare ha offerto l’ampio miglioramento di Beatrice Buso (Trevisatletica), scesa a 1’02”47 nei 400 ostacoli, con un progresso di 1”34 sul record personale. Argento per la pur ottima Sofia Copiello (Atl. Vicentina, 1’03”11). Al maschile volata vincente per Matteo Miola (Cus Padova) che nei 200, con 21”86, ha migliorato di 1/100 il personale stabilito il 25 aprile a Conegliano. Lorenzo Stoppato (Assindustria Sport) si è imposto nei 400 ostacoli in 55”91. Nell’alto un’accoppiata a 1.92, misura superata da Ishmael Awah (Vittorio Atletica) e Andrea Rebesco (Atl. Vis Abano). Eduard Ionut Susnia (Atl. Vicentina) brillante nel peso (14.55).

RISULTATI. ALLIEVI. 200 (+0.3): 1. Matteo Miola (Cus Padova) 21”86, 2. Valentino D’Andreta (Atl. Riviera del Brenta) 22”43. 800: 1. Nicola Bellin (Atletica Biotekna) 1’58”50. 3000: 1. Riccardo Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 9’10”65. 400 hs: 1. Lorenzo Stoppato (Assindustria Sport) 55”91. Alto: 1. Ishmael Awah (Vittorio Atletica) 1.92, 2. Andrea Rebesco (Atl. Vis Abano) 1.92. Lungo: 1. Ishmael Awah (Vittorio Atletica) 643 (+0.9). Peso: 1. Eduard Ionut Susnia (Atl. Vicentina) 14.55. Martello: 1. Thomas Lazzaretto (Atl. Vicentina) 52.06. 4×400: 1. Assindustria Sport (Zenere, Camporese, Magno, Stoppato) 3’30”47. ALLIEVE. 200 (+0.7): 1. Daphne Cordioli (Atl. Insieme Verona) 25”18, 2. Elenia Cavasin (Atl. Biotekna) 25”49, 3. Irene Marin (Vis Abano) 25”76. 800: 1. Melania Rebuli (Atl. Silca Conegliano) 2’23”85. 3000: 1. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) 10’42”41. 400 hs: 1. Beatrice Buso (Trevisatletica) 1’02”47, 2. Sofia Copiello (Atl. Vicentina) 1’03”11. Asta: 1. Andrea Morgano Fogato (Gs Fiamme Oro) 3.25. Lungo: 1. Gloria Montin (Assindustria Sport) 5.50 (+0.1). Disco: 1. Giulia Vaiente (Fiamme Oro) 35.60. Giavellotto: 1. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 37.92. 4×400: 1. Atl. Vicentina (Novello, Pison, Dal Santo, Copiello) 4’06”18.

