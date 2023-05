La Civitus Allianz Vicenza chiude decima e ai playoff sfiderà Lumezzane

BASKET SERIE B MASCHILE – La Civitus Allianz Vicenza chiude al decimo posto la stagione e ora nello spareggio incontrerà al meglio delle cinque sfide Lumezzane arrivato settimo. In attesa dell’ufficialità in settimana del calendario completo per l’ammissione alla B Nazionale 2023/24 dal Settore Agonistico Fip, le date previste sono quelle di domenica 14 e martedì 16 maggio (a Lumezzane), venerdì 19 e domenica 21 (a Vicenza) e l’eventuale “bella” mercoledì 24 maggio.

La griglia del play-in del girone B è composta anche da Brianza-Capo d’Orlando, Virtus Padova-Monfalcone e Petrarca Padova-Crema. Le vincenti del turno di qualificazione (quattro per ciascun girone) parteciperanno alla Serie B1 2023/24. Le squadre perdenti del turno di ammissione saranno riposizionate nel campionato di B Interregionale.

La partita di domenica ha poco da raccontare con Brianza subito aggressiva in attacco e difesa: l’unico vantaggio 10-8 biancorosso è firmato da Ambrosetti con un 2+1 in entrata. Poi la gara é un monologo biancoverde con i ragazzi di Lombardi che all’intervallo tirano con il 50% da tre (9/18) tra cui una conclusione di tabella e scappano sul +22 con Poser e Bertini mattatori. Il vantaggio per gli ospiti si dilata nella seconda metà, con il controllo della sfida che rimane per Brianza che non molla nemmeno un centimetro anche sotto i tabelloni.

Nell’intervallo della partita sono state premiate dal Comitato provinciale Fip le tre squadre delle categorie Under 13 e Under 14 vincitrici del Trofeo città di Vicenza: Basket Thiene, Camisano e Dueville.

Civitus Allianz Vicenza – Lissone Interni Brianza Casa Basket 78-104 (18-31, 17-26, 24-25, 19-22)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Ambrosetti 18 (4/6, 3/8), Dorde Tomcic 12 (5/8, 0/2), Valerio Cucchiaro 12 (3/9, 1/4), Luca Brambilla 11 (2/2, 1/3), Nicholas Carr 10 (3/4, 0/2), Riccardo Bassi 4 (2/3, 0/0), Nicolo Ianuale 3 (0/2, 1/2), Andrea Zocca 3 (0/2, 1/4), Francesco Giaquinto 3 (0/1, 0/1), Niccolò Petrucci 2 (1/2, 0/4), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 – Rimbalzi: 31 11 + 20 (Nicholas Carr 6) – Assist: 12 (Niccolò Petrucci 5)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Davide Poser 17 (1/1, 5/8), Alessandro Bertini 15 (4/5, 2/4), Adam abba Adamu 13 (5/8, 0/0), Matteo Galassi 12 (3/4, 1/6), Luca Fabiani 12 (4/5, 0/0), Fabio Bugatti 10 (4/9, 0/1), Petar Jovanovic 10 (2/3, 1/1), Tommaso Lanzi 7 (2/2, 1/4), Davide Todeschini 5 (1/1, 1/2), Luca Giacomo rinaldi 3 (0/1, 1/1), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Adam abba Adamu 9) – Assist: 17 (Fabio Bugatti 5)