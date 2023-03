Dopo i tricolori Marta Giaretta conquista un oro “speciale” al 41° Pinocchio sugli sci

SCI ALPINO – L’oro in slalom speciale che l’era mancato ai Campionati italiani, dove aveva vinto in gigante e in SuperG, Marta Giaretta questa volta se l’è preso al 41° Pinocchio Sugli Sci dove la portacolori del Falconeri Ski Team é stata ancora assoluta protagonista in una gara che l’ha vista salire sul gradino più alto del podio precedendo Anna Trocker e Anais Lustrissy.

Ma non è é finita perchè Marta figura tra i 20 azzurri del TEAM ITALIA che prenderanno parte alle Finali Internazionali, in programma venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile sempre all’Abetone.

Da segnalare inoltre le ottime prestazioni di due altri giovanissimi vicentini, targati Falconeri Ski Team.

Stiamo parlando di Carlo Ceccon ed Elena Giaretta, sorella più piccola di Marta, entrambi quinti all’Abetone.

Nella categoria Under 9 Carlo aveva conquistato l’argento alle finali nazionali del 45° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care, andato in scena a Cortina, mentre Elena aveva chiuso al quarto posto! Bravissimi tutti!