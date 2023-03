La Rangers Pallanuoto Vicenza rimontata nel finale dalla Locatelli Genova

Rangers Pallanuoto Vicenza – Locatelli Genova 8-8 (1-1, 2-2, 5-3, 0-2)

PALLANUOTO SERIE B – Per la Rangers Pallanuoto Vicenza sfida contro una delle pretendenti alla promozione che all’andata, a Genova, aveva dimostrato la sua superiorità. Alla fine, guardando i parziali, il bicchiere è forse mezzo vuoto, ma non bisogna dimenticare che ci si scontrava contro una delle compagini che occupa stabilmente i campionati nazionali di pallanuoto e che, solo 10 mesi, fa contendeva al Plebiscito Padova la promozione in serie A2.

Ne é venuta fuori una partita stupenda, contraddistinta da gioco tosto, ma i ragazzi vicentini non hanno mai mollato un secondo e con un terzo tempo sontuoso erano riusciti addirittura a portarsi sull’8-6.

Il parziale finale, però, è finito a vantaggio della Locatelli Genova con la Rangers che ha continuato a giocare e a costruire ottime occasioni per un gol della vittoria che, purtroppo, è sfumato di un niente.

Non resta che la soddisfazione di una grande partita che deve rendere consapevoli i ragazzi di Mirco Dal Bosco della loro forza e della possibilità di giocarsela fino alla fine in un “gruppone” di 5 squadre (tra i 22 punti di Bergamo e Monza e i 18 di Torino) in bilico tra la zona playoff e i playout.

Prossima sfida molto impegnativa a Lodi contro lo Sporting che proverà a trascinare i nostri nella bagarre della zona retrocessione.

Le marcature portano la firma di Scotti Galletta (3), Damiano (2), Santolin, Rudi Marotta e Scocchi.

Classifica: Piacenza 2018 31, Sportiva Sturla 27, Nuoto Club Monza 22, Bergamo Pallanuoto 22, Locatelli Genova 19, Rangers Vicenza 19, Acquatica Torino 18, Cus Geas Milano 13, Sporting Lodi 12 Busto pallanuoto 10.

La fotogallery di Sabrina Finotti