Pareggio senza gol (con un palo per parte) tra Arzignano Valchiampo e Sangiuliano

ARZIGNANO VALCHIAMPO – SANGIULIANO CITY 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Lattanzio (43’ st Cariolato), Molnar, Fyda (10’ st Parigi), Bordo, Barba (25’ st Nchama), Antoniazzi, Davi, Tremolada (25’ st Grandolfo), Belcastro (25’ st Cester), Milillo. All. Bianchini.

SANGIULIANO: Grandi, Zanon, Serbouti, Volpicelli (39’ st Pascali), Miracoli, Cogliati (37’ st Floriano), Saggionetto (22’ st Baggi), Zugaro, Morosini, Fusi, Alcibiade. All. Gautieri.

DIRETTORE DI GARA: Andreano di Prato

NOTE. Ammoniti: Parigi, Tremolada, All. Gautieri.

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

CALCIO SERIE C – Al Dal Molin si chiude sul risultato di 0-0 la sfida tra Arzignano Valchiampo e Sangiuliano City. Il palo al 36’ del primo tempo nega la rete a Gianluca Barba dopo un tiro potente da fuori. Palo che, nella ripresa, ferma anche gli ospiti. Un buon pareggio interno per i giallocelesti che aggiunge un punto importante alla classifica in questo finale di regular season.