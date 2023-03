La Civitus Allianz Vicenza contro la capolista Orzinuovi nella giornata del minibasket

BASKET SERIE B MASCHILE – La Civitus Allianz Vicenza, reduce da quattro vittorie consecutive, torna a giocare tra le mura amiche dopo quasi un mese. Alle ore 18 di domenica 19 marzo l’avversario dei biancorossi sarà la capolista Agribertocchi Orzinuovi, tallonata dalla sola Mestre in classifica. Grazie ai risultati dell’ultimo turno, la Civitus ha raggiunto invece Virtus Padova e Brianza al quinto posto, staccando Petrarca e Lumezzane, battuto in casa di un punto nel recupero proprio dai patavini superati da Vicenza nel recupero di giovedì scorso per 63-71.

L’Orzibasket domenica scorsa ha annichilito in finale per 45-66 la Real Sebastiani Rieti e messo in bacheca la sua prima Coppa Italia di Serie B della storia: è la prima volta anche che una squadra sigla la doppietta Supercoppa più Coppa Italia. Per la truppa di Calvani, tecnico con un lungo passato sui campi di A, sono arrivate tre sole sconfitte in stagione, l’ultima in trasferta sul campo di Capo d’Orlando. Ma l’obbiettivo è di centrare il “triplete” ottenendo anche la promozione in A2. Il playmaker Trapani in Coppa è stato eletto mvp, con una prova da 17 punti e 6 falli subiti, ottimi anche Leonzio con 13 punti e il vicentino Gasparin con 11. Miglior under 21 del torneo è stato Alessandrini, mentre in campionato l’ex Bassano Agbamu è il miglior tiratore con oltre il 60% totale e produce 7 punti di media come l’altro bassanese Mattia Da Campo.

Una squadra completa e con una identità solida che sarà difficile da scalfire. All’andata finì 77-61 per i bresciani, ma stavolta Vicenza potrà contare sul supporto dei suoi tifosi per provare a compiere un’altra impresa. Arbitri dell’incontro Schena di Bari e Galluzzo di Brindisi.

Festa Minibasket – Il Comitato Provinciale Fip di Vicenza, in collaborazione con la società Pallacanestro Vicenza 2012, ha organizza per domenica 19 marzo, giornata di festa dei papà, al palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza, un concentramento riservato alla categoria Pulcini del Minibasket (annate 2016/17) con giochi a stazioni e poi gare 4vs4 su campi ridotti. Hanno partecipato nove società da tutta la provincia: Quinto Miglio, Nuova Berica, Altavilla, Montebello, Lonigo, Camisano, Thiene, Carrè, Mba Bassano.

Il centinaio di mini atleti indossava la divisa della società e, al termine dei giochi, assisterà insieme ai famigliari alla partita di Serie B. Durante l’intervallo verranno presentate le squadre e un premio finale verrà consegnato a ciascuno bimbo.