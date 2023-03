Al PalaDante Hockey Trissino e Lodi per alzare la Coppa Italia: in pista alle ore 18

HOCKEY PISTA – Sarà Trissino-Lodi la finale di Coppa Italia di Hockey pista. Domenica, alle ore 18, al PalaDante la prima e la seconda della classifica di Serie A1 si giocheranno il secondo trofeo nazionale dopo aver duellato nella Supercoppa Italiana, con la vittoria dei vicentini.

L’Amatori Wasken Lodi si è imposto 3-0 dopo uno 0-0 per tutti i 50 minuti regolamentari. Solo all’overtime, i giallorossi riescono ad abbattere la difesa dell’Edilfox Grosseto, che ha cambiato assetto tattico più volte nel match per mettere in difficoltà i lombardi. A realizzare il gol del match è stato il trissinese Alessandro Faccin, smashando in rete l’assist di Barbieri. Poi Fantozzi a Najera hanno arrotondato sul 3-0.

Nella seconda partita il Trissino ha messo a ferro e fuoco il rettangolo di gioco del PalaDante, trovando un Bassano che è riuscito a contenerlo solo nei primi 15 minuti, poi Jordi Mendez ha segnato 4 gol, seguito dai 2 di Malagoli. Un lungo monologo nei restanti 35 minuti che gli ha permesso di arrivare alla sua seconda finale della storia della Coppa Italia, con un palazzetto quasi tutto esaurito.

Nel pomeriggio la Pumas Ancora Viareggio ha vinto 3-2 contro l’Amatori Vercelli. Un match prima dominato dal Vercelli mentre alla lunga i toscani sono usciti con la loro velocità che ha sorpreso il team piemontese. Di Cardelli e Pesavento i gol decisivi negli ultimi minuti della partita, quando il Vercelli è calato nella sua intensità che è stata massima nel primo tempo.

Nel Campionato di Serie A1, tre vittorie di Valdagno, Sarzana e Forte dei Marmi, rispettivamente su Vercelli (6-2), Monza (2-3) e Viareggio (5-1)

Chiuderà la kermesse di Coppa Italia a Trissino, la rassegna femminile, domenica 26 marzo, alle ore 15, con l’eterna sfida Roller Matera contro Valdagno.