La Rangers Rugby Vicenza vede avvicinarsi Tarvisium aspettando lo scontro diretto

RUGBY SERIE A – Nel secondo turno di riposo stagionale la Rangers Rugby Vicenza vede avvicinarsi i trevigiani del Tarvisium che si portano a sette lunghezze dai vicentini grazie al successo con bonus nel derby con Paese. Torna a vincere anche il Valsugana che si impone nella stracittadina di Padova ed aggancia proprio il Petrarca alla terza piazza della graduatoria. In chiave salvezza, importanti successi del Casale sul Patavium e, soprattutto, del Valpolicella sul Romagna. Fondamentali anche i due punti conquistati dal Badia nonostante la sconfitta a Verona. Il fondo della classifica è sempre più corto ed incerto: le formazioni in zona playout saranno clienti sempre più difficili per chiunque in vista del finale di stagione.

Prossima gara della Rangers in programma domenica 19 marzo 2023 alle ore 14.30 alla Rugby Arena di Vicenza per la decisiva sfida di cartello con Tarvisium.

Risultati 16^ giornata

Petrarca Padova – Valsugana Rugby Padova 15-19 (1-4)

Patavium Rugby Union – Rugby Casale 10-18 (0-4)

Ruggers Tarvisium – Rugby Paese 28-17 (5-0)

Valpolicella Rugby – Romagna RFC 34-31 (5-2)

Verona Rugby – Rugby Badia 25-22 (4-2)

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 62

Ruggers Tarvisium 55

Valsugana Rugby 47

Petrarca Padova 47

Verona Rugby 44

Patavium Rugby Union 32

Rugby Paese 31

Casale Rugby 24

Rugby Badia 23

Valpolicella Rugby 20

Romagna RFC 20

Prossimo turno – 19/03/2023 ore 14.30

Rangers Rugby Vicenza – Ruggers Tarvisium

Petrarca Padova – Valpolicella Rugby

Romagna RFC – Rugby Paese

Verona Rugby – Valsugana Rugby Padova

Rugby Badia – Patavium Rugby Union