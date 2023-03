Al Dal Molin Arzignano Valchiampo e Virtus Verona non trovano la via del gol

ARZIGNANO VALCHIAMPO – VIRTUS VERONA 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Lattanzio, Casini (15’ st Bordo), Molnar, Cariolato (15’ st Davi), Barba, Antoniazzi, Lunghi (15’ st Tremolada), Belcastro (33’ st Bonetto), Milillo, Parigi. All. Bianchini.

VIRTUS VERONA: Giacomel, Cella, Tronchin (36’ st Fabbro), Daffara (27’ st Mazzolo), Nalini (20’ st Talarico), Danti (27’ st Manfrin), Lonardi, Gomez Taleb, Faedo, Casarotto, Munaretti (36’ st Vesentini). All. Fresco.

DIRETTORE DI GARA: Vingo di Pisa

NOTE. Espulsi: Milillo (33’ st per doppia ammonizione). Ammoniti: Cariolato, Casini, Daffara.

RECUPERO: 1’ pt; 4’ st.

CALCIO SERIE C – Termina senza reti al Dal Molin la sfida tra Arzignano Valchiampo e Virtus Verona. Un match combattuto che regala ai giallocelesti (rimasti in dieci alla mezz’ora per l’espulsione di Milillo per doppio giallo) un importante punto in classifica. Porta inviolata, quindi, del portiere Ivan Saio che blocca una serie di interventi pericolosi dei rossoblù. Per gli uomini di mister Bianchini occasione di Parigi nella ripresa bloccata da Giacomel, palo di Milillo e Tremolada vicino al gol. La prossima sfida si giocherà di nuovo tra le mura di casa dove arriverà il Padova.