Nel Master Round debutto a forza 7 per i Diavoli Vicenza che festeggiano Andrea Delfino

HOCKEY IN LINE SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza fa il suo esordio nel Master Round in casa e conquista i primi tre punti contro il Cus Verona, con il risultato di 7-0 e senza troppi patemi d’animo, anche se è stata una gara giocata da entrambe le formazioni con determinazione.

I Diavoli, che hanno indossato le nuove maglie, hanno disputato una buona partita, ordinata, attenta, senza correte rischi, con qualche bella azione e giocata, con qualche errore in difesa, risolto da un attento Michele Frigo, e avrebbero potuto ottenere un bottino ancor più ampio, viste le occasioni e i tre pali.

Prima dell’inizio della gara, consegna a capitan Andrea Delfino di una targa per i suoi meriti sportivi e i suoi oltre 300 gol in biancorosso.

Nel primo tempo subito in attacco i vicentini alla conclusione con Vendrame su cui c’è Gadioli, poi dopo due minuti e mezzo il primo gol dei biancorossi con Dal Sasso. Ancora Vicenza con Delfino, su cui è pronto Gadioli, e poi secondo gol per Dal Sasso, a cui segue una conclusione di Nicola Frigo fuori di poco. La partita però continua a farla Vicenza che fa tris con la rete di Vendrame. Verona chiama time out, ma la musica non cambia, anche se i Diavoli non approfittano di un power play, nonostante un paio di conclusioni pericolose. Delfino va al tiro, ma dice di no Gadioli, poi è Michele Frigo ad essere impegnato e il primo tempo si chiude con una bella occasione per i Diavoli e una grande risposta di Gadioli.

Nella seconda frazione di gioco si comincia con due pali colpiti dai Diavoli e una penalità fischiata agli avversari, di cui i padroni di casa approfittano allungando con capitan Delfino. Dopo poco più di sette minuti cambio di portiere in casa gialloblu: fuori Gadioli e dentro Pierobon che si fa subito trovare pronto, ma sulla conclusione di Nicola Frigo non riesce a dire di no e i vicentini si portano sul 5-0. Bella giocata di Sigmund a cui risponde Pierobon, poi nuovo palo dei Diavoli e nuova parata del golie veronese. Spazio anche per la terza linea che con una bella azione Trevisan/Centofante, che va in rete, porta i Diavoli sul 6-0. Nuova penalità fischiata agli ospiti e i biancorossi ne approfittano con Vendrame. Negli ultimi minuti ancora qualche occasione per i padroni di casa e un paio di incursioni degli ospiti, tuttavia il risultato non cambia più e la gara si chiude sul 7-0 per i vicentini.

“Dopo una sconfitta pesante in Coppa Italia bisognava ripartire bene e ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato a fine partita Carlo Trevisan, affiancato da Filippo Centofante, autore dell’assist il primo e del sesto gol il secondo. – Abbiamo commesso comunque qualche errore, non è stata una gara brillantissima, però da adesso in avanti dobbiamo mettere sempre la testa per raddrizzare tutto e andare”.

– Un gol per Filippo e maggiore spazio anche per la terza linea, ma in generale come ha visto la squadra?

“La squadra dopo la sconfitta contro Milano in Coppa Italia ha avuto un po’ un calo, anche durante gli allenamenti, subito però esaminato dai nostri coach e recuperato velocemente tanto che siamo arrivati pronti a questa partita. Abbiamo giocato tranquillamente, senza spingere troppo. C’è stato spazio anche per noi della terza linea, quindi tutto bene”.

– E personalmente come sta andando questa stagione?

“Personalmente la stagione è soddisfacente, stiamo trovando quest’anno un po’ più di spazio rispetto al passato. Noi siamo sempre pronti e diamo il massimo cercando di dare il duecento per cento per la squadra, anche se dobbiamo ancora crescere ed imparare”.

– Adesso c’è poco tempo per recuperare perché mercoledì si torna in pista contro il Cittadella.

“Sicuramente sarà una partita diversa rispetto a quella di stasera – dichiara Centofante. – Cittadella ci ha già dimostrato di poter segnare in qualsiasi situazione, anche grazie ad alcuni elementi che tutti conosciamo, però penso sarà una partita tranquilla, che gestiremo con il massimo impegno e che potremo portare a casa”.

Appuntamento dunque al pattinodromo di viale Ferrarin mercoledì 1° marzo, con inizio alle ore 20.30, per la sfida contro Cittadella.



Mc Control Diavoli Vicenza – Cus Verona 7-0 (3-0)

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo, Olando, Delfino, Frigo N., Vendrame, Dell’Uomo, Campulla L., Centofante, Campulla F., Cantele, Chiamenti, Montolli, Hodge, Sigmund, Dal Sasso, Trevisan. All. Sommadossi D.

Cus Verona: Gadioli, Pierobon A., Pietrobon, Magnabosco, Perini, Raccanelli M., Novarese, Lupi, Pernigo, Raccanelli A., Dal Ben, Masiero, Sabaini. All. Furlan G.

Arbitri: Slaviero e Cristeli.

RETI. PT: 2.22 Dal Sasso, 6.32 Dal Sasso, 10.03 Vendrame; ST: 24.16 Delfino pp, 27.49 Frigo N., 31.30 Centofante, 34.25 Vendrame pp.

La fotogallery di Vito de Romeo