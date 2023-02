Velcofin Vicenza domenica contro Ponzano per proseguire la rincorsa salvezza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – VelcoFin Interlocks ritorna ufficialmente sul parquet dopo la pausa della settimana scorsa e conclude la serie dei tre incontri consecutivi al palasport comunale di Vicenza ospitando le trevigiane del Posaclima Ponzano.

L’attesa per la nuova edizione del derby veneto sta salendo, in quanto si tratta ancora una volta di un passaggio fondamentale nella rincorsa alla salvezza iniziata per la squadra di Silvestrucci e Rebellato dalla partita con Valbruna Bolzano e altri due punti sono un risultato obbligatorio. Dall’ altra parte Ponzano farà sicuramente il possibile per migliorare ulteriormente la sua classifica dopo l’autentica boccata di ossigeno presa con la vittoria interna su Carugate. Entrambe le contendenti scenderanno in campo con il relativo vantaggio di conoscere il risultato di Bolzano dove le Sisters – in crisi di gioco e risultati – ospitano Futurosa Trieste. Intanto si è giocato anche venerdì, in questo fine settimana insolitamente allungato a tre giorni, e Autosped Castelnuovo ha agevolmente battuto Mantova 73-52. Propria la corazzata piemontese sarà la prossima squadra a presentarsi a Vicenza il 12 marzo, dopo la disputa delle finali di Coppa Italia.

Con il recupero di Giovanna Pertile e Marta Pellegrini e l’arrivo a dicembre della 2003 Laura Valli da Brescia di A1, Ponzano torna ad avere un roster solido e competitivo e spera anche nel ritorno ad una condizione migliore per il playmaker Sara Iuliano, protagonista della gara di andata assieme a Francesca Favaretto e Sofia Varaldi. Da non dimenticare nei quintetti iniziali di coach Gambarotto la combattiva svedese Amanda Tivenius, autrice di 17 punti (8/11 da due) contro Carugate e la capitana Claudia Gobbo, autentica anima della squadra, ex biancorossa come il secondo centro Milena Mioni.

AS VelcoFin Vicenza si presenta senza Veronica Antonello che ha lasciato consensualmente la squadra (al suo posto ritorna la U19 Anna Cerise) mentre per il resto è annunciata la formazione tipo. Viviana Giordano, che giocava a Ponzano la stagione scorsa ed è già protagonista in regia nelle prime gare con Vicenza, innalza a tre il numero delle ex rispetto all’andata mentre sono ormai evidenti i benefici portati dalla presenza nel pitturato di Sofia Roma. Nel frattempo, Sara Vujacic ha disputato con la nazionale slovena due gare di qualificazione ad EuroBasket 2023 (20 minuti e 17 punti contro l’Albania) e dovrebbe essere in buona condizione.

Si preannuncia pertanto una partita equilibrata ed intensa, speriamo anche interessante tecnicamente, per la riedizione di una sfida ormai classica che in passata è stata anche molto emozionante e speriamo ritorni ad esserlo. VelcoFin Interlocks, in considerazione dei prossimi difficili impegni in calendario, deve sfruttare anche questa occasione.

Palla a due alle ore 18 di domenica 19 febbraio, sul legno dello storico palasport di via Goldoni a Vicenza. I direttori di gara sono Marco Vittori di Castorano (AP) e Francesco Giardini di Ancona, con la consueta diretta streaming (commento Edoardo Ferrio, riprese Leonardo Lazzaris) nel canale YouTube di AS Vicenza (https://www.youtube.com/watch?v=wKFjCwdbIz4).