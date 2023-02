Domenica la Rangers Rugby Vicenza attesa dal big-match contro il Valsugana

RUGBY SERIE A – La stagione sportiva della Rangers entra nel vivo ed arriva ad uno degli snodi fondamentali. La sfida di domenica tra Valsugana e Vicenza, rispettivamente terza e prima forza del torneo, darà dei segnali importanti, per non dire determinanti, per il proseguo del campionato.

Le due formazioni arrivano al derby con due risultati opposti: la Rangers ha ottenuto una vittoria con bonus con Badia riprendendo la corsa in testa dopo lo stop con Verona mentre il Valsugana è stato sconfitto nell’ostico campo San Paolo dalla Tarvisium e ha così perso la seconda piazza della graduatoria, conquistata proprio dai trevigiani in sorpasso.

Il Valsugana è però formazione esperta, composta da giocatori di qualità abituati a giocare gare importanti e punto a punto. Grazie anche al vantaggio del fattore campo vorranno sicuramente riscattare la sconfitta di sette giorni fa e tornare in corsa per la testa del campionato.

I biancorossi di Cavinato e Minto sono dunque chiamati ad una prestazione di alto livello per dimostrare tutto il loro valore. Come nella sfida di andata: disciplina, difesa ed umiltà saranno fondamentali per la Rangers dal primo all’ultimo minuto per portare a casa il successo e proseguire la corsa in vetta.

La sfida, posticipata di 30 minuti per le concomitanti gare previste presso gli impianti di via Querini, sarà diretta da Fabio Arnone di Pisa: inizio dunque alle ore 15!

Il Valsugana Rugby trasmetterà la diretta streaming dell’incontro sulla pagina Facebook del Club.

14^ giornata 19/02/2023

Valsugana Rugby Padova – Rangers Rugby Vicenza

Verona Rugby – Petrarca Padova

Rugby Badia – Rugby Casale

Valpolicella Rugby – Ruggers Tarvisium

Patavium Rugby Union – Romagna RFC

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 52

Ruggers Tarvisium 45

Valsugana Rugby 42

Petrarca Padova 37

Verona Rugby 34

Rugby Paese 26

Patavium Rugby Union 25

Casale Rugby 19

Rugby Badia 15

Valpolicella Rugby 15

Romagna RFC 14