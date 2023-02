HOCKEY IN LINE COPPA ITALIA – Buona la prima per i Diavoli Vicenza, che debuttano nella Final Six di Coppa Italia battendo per 4-1 il Verona.

Apre le marcature Fabrizio Pace, poi Nicola Frigo e Davide Dal Sasso portano i padroni di casa sul 3-0 con cui si chiude il primo tempo Nel secondo accorcia le distanze Verona con Riccardo Dal Ben, ma ancora Frigo chiude i conti per il 4-1 finale.

La fotogallery di Vito de Romeo