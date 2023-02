Matteo Marani é il nuovo presidente di Lega Pro: “Si vince stando insieme”

CALCIO – “Se l’Italia è ai primi posti nella storia del calcio mondiale, uno dei principali meriti è stato ed è della serie C. E’ qui che sono state messe le basi vere dei grandi successi azzurri e dei maggiori club italiani in Europa. E’ un elenco lungo, straordinario di campioni che hanno arricchito l’album di famiglia e che proprio dalla serie C, grazie alla C, sono partiti. Dobbiamo saperlo ed esserne fieri. Il mio programma si chiama “#Facciamorete”, dobbiamo restare tutti uniti e fare squadra. Si vince solo stando tutti insieme”.

Queste le prime parole del neo presidente di Lega Pro Matteo Marani.

Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro con 39 voti. Al suo fianco Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri che in qualità di vicepresidenti lo sosterranno nel prossimo biennio. Lo sfidante Marcel Vulpis ha ottenuto 15 preferenze, 2 le schede bianche e 2 le nulle.

Al termine dell’assemblea è giunto l’augurio del presidente Gravina. “L’assemblea di Lega Pro è stata un grande esercizio di democrazia in un momento complicato per il calcio italiano. Matteo Marani è una persona di grande spessore e qualità umane, fondamentale per dare il giusto contributo al cambiamento e per questo continuo portare avanti una rivoluzione culturale. Complimenti a Matteo per questo largo e meritato successo, auguro buon lavoro a lui, ai nuovi vice presidenti e a tutto il Consiglio Direttivo” ha detto il presidente della Figc.