La Rangers Rugby Vicenza in casa contro il Badia per riprendere la corsa

RUGBY SERIE A – Domenica 12 febbraio primo appuntamento casalingo per la Rangers Rugby Vicenza. Alla Rugby Arena i biancorossi attendono il Borsari Rugby Badia.

I ragazzi di Cavinato e Minto, dopo lo stop con Verona di due settimane fa, non vedono l’ora di tornare in campo per limare quelle sbavature che hanno portato alla, seppur risicata, prima sconfitta stagionale e riprendere la corsa nella parte alta della graduatoria della Serie A girone 2.

Alla Rugby Arena arriva il Borsari Badia. La formazione polesana guidata da coach Van Niekerk è in piena lotta salvezza e nel primo incontro del 2023 ha ottenuto un netto quanto importante successo con bonus nello scontro diretto con Valpolicella. I biancazzurri, storicamente squadra arcigna, determinata, che non si da mai per vinta, daranno sicuramente il massimo sul terreno di via Baracca per sfruttare il turno di riposo proprio dei giallorossi veronesi ed allungare in classifica.

A Vicenza servirà imporre gioco e ritmo fin da subito contro una squadra che non ha nulla da perdere, mantenendo al contempo sangue freddo e disciplina per portare a casa l’intera posta e dare un segnale forte a tutto il girone, vista la contemporanea sfida tra Tarvisium e Valsugana – terza e seconda forza della graduatoria – prima dello scontro diretto tra padovani e Rangers in programma il prossimo turno.

Dirigerà l’incontro Lorenzo Negro di Modena.

Prossimo Turno

13° giornata 12/02/2023 ore 14:30

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Badia

Petrarca Padova – Patavium Rugby Union

Rugby Paese – Rugby Casale

Ruggers Tarvisium – Valsugana Rugby Padova

Romagna RFC – Verona Rugby

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 47

Valsugana Rugby 42

Ruggers Tarvisium 41

Verona Rugby 33

Petrarca Padova 33

Patavium Rugby Union 25

Rugby Paese 21

Casale Rugby 19

Rugby Badia 15

Valpolicella Rugby 15

Romagna RFC 10