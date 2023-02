Sport e territorio: sabato un convegno a Palazzo Chiericati

Un territorio sempre più votato allo sport, che si appresta a inaugurare una stagione 2023 ricca di imperdibili appuntamenti dall’enorme valore sociale, turistico ed economico. Il comune e la provincia di Vicenza saranno, infatti, protagonisti di un anno all’insegna della passione, dell’ospitalità e della sostenibilità, temi al centro del convegno “I grandi eventi sportivi a Vicenza: ricaduta economica e internazionalità”, organizzato da PWT Italia sabato 4 febbraio presso il Salone Nobile di Palazzo Chiericati a Vicenza, dalle ore 10.30 alle ore 12.

A introdurre gli interventi i saluti di Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Giulia Busato, Consigliere con delega allo sport della Provincia di Vicenza, e Matteo Celebron,Vicesindaco e Assessore con delega in materia di attività sportive del Comune di Vicenza. Numerose le rappresentanze istituzionali, associative e imprenditoriali che prenderanno parte all’incontro, tra cui il Vice Presidente Golf Club Colli BericiAlessandro Belluscio.

Il profondo legame tra sport e territorio sarà testimoniato attraverso il racconto della storia e del patrimonio identitario di manifestazioni simbolo del panorama vicentino. Matteo Meggiolaro illustrerà la grande classica del trail running italiano UltrabericusTrail in calendario il 18 marzo, mentre Paolo Noarola XXI edizione della tradizionale sfida podisticaStravicenza in programma il 19 marzo.

Sarà poi la volta di Mauro Gazzerro per gli eventi multidays di orienteering 5 Days of Italy e Angelo Furlan per la Via de Berici, bike festival di riferimento per la community delle due ruote dal 29 settembre all’1 ottobre. In chiusura, Gabriele Viale parlerà degli European Orienteering Championships, gli Europei Sprint di corsa orientamento validi come finale di Coppa del Mondo, per la prima volta in Italia dal’1 all’8 ottobre.