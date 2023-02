Velcofin Vicenza cerca il bis vincente in casa contro MantovAgricoltura

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Secondo impegno consecutivo sui legno del palasport comunale per Velcofin Vicenza dopo la prima vittoria in campionato con Acciaierie Valbruna Bolzano.

Inutile dire che anche in questa occasione la vittoria è l’unico risultato a cui Vicenza deve puntare, visto il numero di impegni residui in regular season e, soprattutto, i nomi delle avversarie da incontrare nella seconda metà del girone di ritorno. A conti fatti, VelcoFin per raggiungere nei 10 incontri restanti le 6/7 vittorie che potrebbero permettere la disputa dei playout dovrà battere tutte o quasi le squadre che attualmente occupano in classifica i posti dal quinto in giù (nell’ordine Mantova, Ponzano, Alperia Bolzano, Alpo, Treviso, Broni). In caso contrario dovrebbe superare una o più delle prime quattro squadre (nell’ordine Castelnuovo, Milano, Costa Masnaga e Udine), tenendo presente che nel frattempo sarà in corso la battaglia per i playoff. La prima squadra nel mirino di Vicenza è Ponzano, in questo turno impegnata nelle difficilissima trasferta di Voghera contro Autosped. L’occasione di ridurre il distacco in classifica è veramente ghiotta, in attesa dello scontro diretto previsto a Vicenza il 19 febbraio, anche se nel mezzo Vicenza non giocherà contro SangA a Milano (gara rinviata al 22 marzo) e Ponzano riceverà in casa Carugate in un altro incontro molto importante per il suo destino.

Come si vede, l’impresa che dovrebbe compiere VelcoFin per agguantare i playout è veramente improba, ma intanto tutto quello che è iniziato con Valbruna Bolzano deve proseguire con Mantova. Pur con una situazione di classifica nettamente più confortante rispetto a Vicenza, la squadra di coach Stefano Purrone vuole per forza interrompere la striscia di quattro confitte consecutive iniziata dalla partita del 7 gennaio proprio a Bolzano con le Sisters e mantenere un piede nei playoff, altrimenti a rischio.

Ci attendiamo uno scontro molto interessante, quanto meno sul piano agonistico, vista l’importanza della posta in palio. MantovAgricoltura spera nel ritorno alla forma migliore delle top-scorer Marida Orazzo (13.6 punti e 2.2 assist per gara) e Florencia Llorente (11.8 punti e 9.2 rimbalzi per gara), apparse un po’ appannate nelle ultime uscite come anche il resto della squadra, che da loro molto dipende. Attese al riscatto anche le altre ragazze del quintetto base (il play Giulia Togliani, l’ala grande Veronica Dell’Olio e la guardia Sofia Bottazzi) e quelle che escono della panchina, come Agnese Bevolo, Ilaria Bernardoni e Marika Labanca. VelcoFin Interlocks, reduce da una buona settimana in palestra e annunciata al completo, dovrà difendere bene e correre molto per superare le sangiorgine, che sicuramente cercheranno di recuperare i livelli di intensità difensiva e di precisione in attacco del recente passato.

La partita si gioca sabato 4 febbraio 2023 al palasport di via Goldoni a Vicenza, con fischio d’inizio alle ore 18.30. Gli arbitri sono entrambi marchigiani: Matteo Paglialunga di Fabriano (AN) ed Alessandro Esposito di San Benedetto del Tronto. Consueta diretta streaming della gara sul canale Youtube di AS Vicenza (www.youtube.com/watch?v=kY9XJKMbUuY)