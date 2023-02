Artino Rosso per i suoi 91 anni si regala una doppia Marcialonga

Un regalo per i suoi 91 anni che festeggerà venerdì 3 febbraio!

Artino Rosso, veneto doc, originario di Battaglia Terme anche se si é trasferito ormai da tempo a Gallarate, non smette mai di stupire ed é stato protagonista di una straordinaria impresa.

Con l’esuberanza di un giovanotto ha portato a termine, in due giorni, la Marcialonga nella versione storica (11 km) per poi ripetersi nella classica (45 i km per la sua categoria).

Ad aspettarlo al traguardo figli e nipoti a cui Artino ha trasmesso valori importanti come l’umiltà, l’amore per la famiglia e, naturalmente, anche la passione per lo sport