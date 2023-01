Per i Diavoli Vicenza un doppio impegno contro Cittadella ed Edera Trieste

HOCKEY IN LINE SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza conquista i tre punti contro Monleale sul campo di Novi Ligure e chiude la gara con il risultato di 11-2.

Una partita gestita dall’inizio alla fine senza correre grossi pericoli, anche se i padroni di casa hanno avuto alcune occasioni e hanno giocato a viso aperto per tutta la sfida.

La rete dopo nemmeno un minuto di Vendrame, a segno con una tripletta, ha messo la’incontro in discesa e, nonostante le due reti del Monleale nel secondo tempo, una in power play all’inizio e una a metà frazione, la gara non si è mai veramente riaperta.

I vicentini hanno fatto valere le qualità dei singoli e la forza della squadra, sfruttando anche questo incontro per effettuare delle prove con la terza linea e facendo giocare anche chi solitamente ha meno spazio. A segno per i biancorossi: Vendrame e Delfino con tre reti, Nicola Frigo, Pace, Sigmund, Hodge e Francesco Campulla con una.

In porta per i vicentini dal primo minuto Filippo Olando, che ha difeso bene, mentre per Monleale dentro Cusin e da circa metà della seconda frazione di gioco e rientro di Grando, assente per motivi di salute da qualche tempo.

“Abbiamo avuto un buon approccio alla gara e ne è uscito un ottimo primo tempo – ha dichiarato Tobia Vendrame al termine della partita – Peccato per i due gol subiti frutto di due errori nostri. Stiamo lavorando su cose nuove e cercando di curare i dettagli: siamo sulla buona strada. Ora ci aspettano 15 giorni impegnativi con 6/7 partite in cui ognuna di esse è importante per diversi motivi. Dobbiamo arrivare pronti e cercare di fare il possibile per vincere in casa la Coppa Italia, che sarà sicuramente un bello spettacolo per il nostro sport! Ora settimana impegnativa con due gare: mercoledì sera a Cittadella e sabato in casa con Edera Trieste, prima della Final Six di Coppa Italia che si svolgerà a Vicenza dal 10 a 12 febbraio.”

Monleale Sportleale – Mc Control Diavoli Vicenza (2-11 (0-6)

Mc Contro Diavoli Vicenza: Olando, Laner, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Hodge, Campulla L., Centofante, Campulla F., Sigmund, Chiamenti, Sigmund, Dell’Uomo, Vendrame, Montolli. All. Corso A.

Monleale Sportleale: Cusin, Grando, Parodi, Crisci, Perazzelli, Novelli, Faravelli, Cantarutti, Pagani, Arbasino, Demichelis, Zancanaro Bricco.

Arbitri: Fabiano Favero e Gianluca Spada

RETI. PT: 00.20 Vendrame (V), 02.55 Vendrame (V), 05.02 Delfino (V), 08.35 Sigmund (V), 13:55 Frigo N. (V), 19:23 Pace (V); ST: 21.57 Novelli (M) pp, 22.23 Vendrame (V), 27.40 Hodge (V) pp, 32.27 Cantarutti (M), 35.10 Delfino (V), 37.03 Campulla F. (V) pp, 37.24 Delfino (V).